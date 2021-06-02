Чим насправді займаються чоловіки на парубоцьких вечірках: добірка кумедних фото

Поб'ємося об заклад, що твоя перша асоціація з парубочою вечіркою – фільм "Похмілля у Вегасі". А що як ми покажемо тобі щось інше. Гайда дивитися добірку кумедних фото, на яких можна побачити, чим насправді займаються чоловіки на парубоцьких вечірках.

До твоєї уваги найкреативніші парубоцькі вечірки. Вони дозволяють побачити, що не завжди має бути стриптизерка, котра вистрибує зі святкового торта, а також шалене похмілля наступного дня!

Варте уваги Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

1. "Я зробив це фото на смартфон. Ми були надзвичайно близькими до оригіналу"

2. "Парубоча вечірка закінчується всиновленням цуценят"

3. "Оскільки мій друг не хотів стриптизерок на його парубочій вечірці..."

4. "Мої божевільні шотландські друзі влаштували своєму другові парубочий сюрприз. Бенкет вікінгів у зруйнованому шотландському замку"

5. "Парубоча вечірка друга"

6. "Це фото зробили близько 5 років тому, за кілька днів до мого весілля. Найкраща парубоцька вечірка в історії. Висока пустеля Вінтас, штат Юта"

7. "Цей хлопець мав піти на парубочу вечірку зі своїми друзями, але їхні рейси скасували. Тому він документує свій час насамоті"

8. "Девіз мого весілля у наступному місяці – "Супер-Маріо". На моїй парубочій вечірці ми були у скейт-парку та зіграли у "Mario Kart"

9. "Ми зробили групове фото в JCPenney на парубочій вечірці мого друга"

10. "Мій друг схожий на містера Біна, тому ми одяглися, як він, для його парубочої вечірки у Кракові"

11. "Щойно була моя парубоча вечірка, і мої друзі підібрали мені це у подарунок. Люблю це!"

12. "Мої друзі сказали мені, що вони боялися висоти, перш ніж сісти на колесо огляду"

13. "Парубоча вечірка у стилі "Mario Kart"

14. "Якщо ти плануєш парубочу вечірку, візьми такі футболки"

15. "Футболка My Brothers для моєї майбутньої парубоцької вечірки"

16. "Ми з моїми друзями-морськими піхотинцями принесли діжечку на гору на парубочу вечірку"

17. "Мій друг зліва "вирубився" на парубочій вечірці"

18. "Піднявся на третій за висотою пік Кетскілл для своєї парубочої вечірки. Загалом, ми з моїм конвоєм подолали понад 25 кілометрів"

19. "Можна з упевненістю сказати, що парубоча вечірка вдалася"

20. "45 хлопців, одягнених як Magnum PI, завантажені з гри Tigers Game"

21. "Це моя холостяцька вечірка, і ось так з'явився загін"

22. "Влаштуйте парубочу вечірку на пейнтболі. Вони казали, що це буде весело"

23. "Друзі взяли в оренду рекламний щит Вегаса для парубочої вечірки. Реклама, яку вони виставляють, весела"

24. "Абсолютно дурнуваті вихідні"

25. "Мій друг на підлозі казино New York – New York у Лас-Вегасі о 2 годині ночі на парубочій вечірці. Це на 100% правда"

Якщо твоя парубоча вечірка не виглядала так, то хіба вона у тебе була?

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