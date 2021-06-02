К твоему вниманию креативные холостяцкие вечеринки. Они позволяют увидеть, что не всегда должна быть стриптизерша, которая выпрыгивает из праздничного торта, а также безумное похмелье на следующий день!

Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке

1. "Я сделал это фото на смартфон. Мы были очень близки к оригиналу"

2. "Мальчишник заканчивается усыновлением щенков"

3. "Поскольку мой друг не хотел стриптизерш на его мальчишнике..."

4. "Мои сумасшедшие шотландские друзья устроили своему другу мальчишник-сюрприз. Пир викингов в разрушенном шотландском замке"

5. "Мальчишник друга"

6. "Это фото сделали около 5 лет назад, за несколько дней до моей свадьбы. Лучшая холостяцкая вечеринка в истории. Высокая пустыня Винтас, штат Юта"

7. "Этот парень должен был пойти на мальчишник со своими друзьями, но их рейсы отменили. Поэтому он документирует свое время в одиночестве"

8. "Девиз моей свадьбы в следующем месяце – "Супер-Марио". На моем мальчишнике мы были в скейт-парке и сыграли в "Mario Kart"

9. "Мы сделали групповое фото в JCPenney на мальчишнике моего друга"

10. "Мой друг похож на мистера Бина, поэтому мы оделись, как он, для его мальчишника в Кракове"

11. "Только что была моя холостяцкая вечеринка, и мои друзья подобрали мне это в подарок. Люблю это!"

12. "Мои друзья сказали мне, что они боялись высоты, прежде чем сесть на колесо обозрения"

13. "Мальчишник в стиле "Mario Kart"

14. "Если ты планируешь мальчишник, возьми такие футболки"

15. "Футболка My Brothers для моего будущего мальчишника"

16. "Мы с моими друзьями-морскими пехотинцами принесли бочку на гору на мальчишник"

17. "Мой друг слева "вырубился" на мальчишнике"

18. "Поднялся на третий по высоте пик Кэтскилл для своего мальчишника. В общем, мы с моим конвоем преодолели более 25 километров"

19. "Можно с уверенностью сказать, что холостяцкая вечеринка удалась"

20. "45 ребят, одетых как Magnum PI, загруженные из игры Tigers Game"

21. "Это моя холостяцкая вечеринка, и вот так появился отряд"

22. "Устройте мальчишник в пейнтболе. Они говорили, что это будет весело"

23. "Друзья взяли в аренду рекламный щит Вегаса для мальчишника. Реклама, которую они выставляют, веселая"

24. "Абсолютно глупые выходные"

25. "Мой друг на полу казино New York – New York в Лас-Вегасе в 2 часа ночи на мальчишнике. Это на 100% правда"

Если твоя холостяцкая вечеринка не выглядела так, то разве она у тебя была?