Ти ставиш хрест на своїй продуктивності, якщо з цього починаєш свій день

Кожен може швидко зізнатися, що прокидається сонним і ледачим. Але не кожен може рано встати та бути максимально бадьорим.

Багато людей відчувають себе дуже сонними, тому вдаються до кількох методів, які можуть перешкодити твоїй продуктивності протягом дня. Пам'ятай, що ранок – це час, який задає тон всьому дню, тому ось список речей, які ти точно не повинен робити вранці.

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Повторне натискання кнопки відкладення

Хоча може виникнути спокуса залишитися в ліжку трохи довше, повторне натискання кнопки відкладення будильника може порушити твої цикли сну та викликати у тебе відчуття запаморочення. Натомість встанови постійний час пробудження та намагайся встати з ліжка, щойно пролунає будильник.



Не відкладай будильник на потім / Фото pvproduction

Пропуск сніданку

Сніданок часто є найважливішим прийомом їжі за день. Пропуск може призвести до низького рівня енергії, зниження концентрації уваги та переїдання пізніше протягом дня. Ти повинен прагнути мати збалансований сніданок, щоб зарядити своє тіло та розум на весь день.

Негайна перевірка телефону

Розпочати день із перегляду соціальних мереж або електронної пошти може бути непосильним і відволікати тебе від більш значущих занять. Уникай спокуси вранці, в першу чергу, потягнутися до телефону. Замість цього виділи час для інших занять: медитації, читання або роздумів про свої цілі. Це збереже твій розум свіжим, активним і продуктивним.

Пропуск фізичної активності

Участь у тій чи іншій формі фізичної активності вранці може мати численні переваги. Зокрема, мовиться про покращення настрою, підвищення рівня енергії та покращення функцій організму. Вранці ти почуваєшся надзвичайно свіжими та бадьорими. Уникай звички пропускати вправи, наскільки це можливо. Спробуй включити коротке тренування, розтяжку або навіть коротку прогулянку, щоб розвинути своє тіло та прискорити метаболізм.



Не лінуйся робити ранкову зарядку / Фото Seniv Petro

Поспіхом виконувати свою ранкову рутину

Ніколи не починай свій день поспішно. Це може призвести до підвищення рівня стресу та відчуття безладу. Уникай звички поспішно виконувати ранкову рутину, виділяючи достатньо часу на такі дії, як прийняття душу, одягання та підготовка до майбутнього дня.

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Починай свій ранок правильно. Заряджай себе на весь день та не втрачай продуктивність для нових звершень.