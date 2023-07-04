Червоні прапорці під час знайомства, яких чоловіки повинні уникати

Чоловіки стикаються зі значними труднощами та нервують, коли спілкуються з жінками. Ми стаємо незграбними, нервуємо, через що можемо наговорити і наробити чимало дурниць.

Зокрема тоді, коли намагаємося вразити жінку. Саме тому ми тут і зібралися. Ми озвучимо для тебе кілька поширених помилок, яких варто уникати чоловікам. В інакшому випадку на тебе очікує фіаско!

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1. Робити припущення

Одна з помилок, якої слід уникати, – це робити припущення про жінок, засновані на стереотипах або узагальненнях. Визнай, що кожна людина унікальна, а припущення можуть увічнити шкідливі упередження. Стався до кожної жінки як до особистості з власними думками, почуттями та уподобаннями.



Уникай припущень, заснованих на стереотипах / Фото Drazen Zigic

2. Нехтування згодою

Згода дуже важлива в будь-яких стосунках: чи то фізичні, чи емоційні. Вкрай важливо ніколи не ігнорувати згоду і не пропускати її. Перед тим, як брати участь у будь-яких інтимних або особистих діях, запитуй явну і повну згоду. А також завжди поважай особисті кордони. Тому необов'язково кидатися в обійми під час знайомства.

3. Об'єктивація або приниження

Чоловіки роблять найбільші помилки, коли об'єктивують або принижують жінок. Уникай принизливих коментарів, сексистських жартів чи судження про жінок виключно на основі їхньої зовнішності. Поводься з жінками з гідністю, визнаючи їхню цінність поза фізичними атрибутами.

4. Відкидання емоцій

Емоції та думки жінок однаково важливі і заслуговують на повагу. Уникай ігнорування чи підриву їхнього досвіду, поглядів чи почуттів. Активно слухай, проявляй емпатію та долучайся до конструктивного діалогу. Слід визнавати важливість різних точок зору та сприяти інклюзивним розмовам.



Ніколи не відкидай її емоції / Фото marymarkevich

5. Брак підтримки

Відсутність підтримки гендерної рівності може бути великим червоним прапором для багатьох жінок. Ти повинен кинути виклик і подолати будь-які упередження, яких ти можеш дотримуватися, активно просувати гендерну рівність і відстоювати права жінок. Пам'ятай про соціальні та системні бар'єри, з якими стикаються жінки. А також активно працюй над створенням більш інклюзивного та рівноправного суспільства.

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Зверни увагу на ці червоні прапорці. Намагайся їх не переступати не лише під час знайомства з іншими жінками, а й загалом по житті.