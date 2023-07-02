Будь-хто, хто був на першому побаченні (а хто не був?), скаже тобі, що це зовсім не весело. Обидві сторони нервують, невизначеність витає в повітрі, і шанси не на твою користь. Ти нарешті запросив людину, яка тобі подобається, на побачення, і це твій єдиний шанс сподобатися їй: очевидно, що ти будеш нервувати. І залежно від того, наскільки ти зацікавлений у цій людині, все тільки ускладнюється. Звідси й потреба в порадах щодо зміцнення довіри.

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1. Одягайся, щоб справити враження

Одягай те, що хочеш, а не те, що, на твою думку, сподобається твоїй потенційній дівчині. Одяг – це чудовий інструмент для того, щоб справити гарне перше враження, але він також багато говорить про те, ким ми є насправді. І якщо ти одягаєш не те, що насправді хочеш, лише тому, що хочеш виглядати певним чином, ти не можеш розраховувати на те, що будеш почуватися добре всередині, чи не так?

2. Склади план

Після того, як людина, яка тобі подобається, погодилася піти з тобою на побачення, настав час скласти план всього, що тобі потрібно зробити, щоб дістатися до цієї дати. Скільки часу тобі потрібно на підготовку, які домовленості потрібно зробити в останню хвилину, скільки часу займе дорога до місця зустрічі, які ситуації на дорогах можуть спричинити затримки тощо. Візьми все це до уваги та сплануй це. Це не тільки забезпечить тобі вчасне прибуття, але й дозволить уникнути паніки в останню хвилину, яка водночас вплине на твою впевненість у собі.



Тобі необхідно скласти чіткий план з урахуванням усіх змінних / Фото Wayhomestudio

3. Контролюй те, що ти дивишся

Тип контенту, який ми споживаємо, впливає на наш настрій. Численні дослідження виявили негативний вплив соціальних мереж і потокового контенту на нашу колективну психіку. Те, що ми дивимося, може змінити наш настрій – від збудження до недовіри, надії чи тривоги. За кілька годин до зустрічі переконайся, що ти не споживаєш контент, який може посилити твою нервозність. Натомість обирай контент, який підіймає настрій.

4. Запиши це

Незалежно від того, що ти відчуваєш, запиши це. Ти схвильований? Нервуєш через те, як пройде побачення? Вислови це словами. Хочеш підвищити свою впевненість у собі? Вислови це в письмовій формі. Запис наших думок – чудовий спосіб впоратися з тим, що ми відчуваємо. Він дозволяє випустити пару та звільнити розум від думок, які не приносять нам нічого доброго.



Занотуй свої переживання, які відчуваєш / Фото Drobot Dean

5. Медитуй

Коли все інше не допомагає, ти завжди можеш покластися на силу медитації, яка творить чудеса на першому побаченні. Перед тим, як піти на побачення з людиною, яка тебе зацікавила, сядь і медитуй якомога довше. Вибери той вид медитації, який найкраще тобі підходить, який допоможе тобі зосередитися, заспокоїти тривожні думки та миттєво підняти настрій. Ти вийдеш з дому з відчуттям безпеки, впевненості та комфорту у власній шкурі – і ні, що може бути привабливішим за це!

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Використай ці поради перед першим побаченням. Гарантуємо, що вони допоможуть впевненіше себе почувати та досягнути бажаних результатів.