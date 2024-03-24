7 найпоширеніших помилок після сексу: передостання у списку обурює партнерів найбільше

Тренер з інтимних стосунків каже, що моменти після сексу так само важливі, як і сам акт. І ділиться сімома речами, які людина ніколи не повинна робити після сексу.

Холлі Робінсон, яка веде онлайн-класи з сексу та інтимних стосунків "Здайся з Холлі", поділилася своїм списком того, чого не варто робити після інтимної зустрічі. Гарантуємо, що частиною цих заборон нехтуєш і ти.

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"Обмін енергією, який відбувається під час сексу, триває і після його завершення", – стверджує Робінсон, зазначаючи, що один невірний рух може зіпсувати весь еротичний досвід для партнера.

Нижче ми наводимо список речей, яких не можна робити після великого "С", складений тренером з інтимних стосунків.

1. Ніякого негативу

Моменти після сексу – це час для того, щоб поділитися тим, що вам сподобалося, а не тим, що ви хотіли б змінити,

– стверджує Робінсон, зазначаючи, що критикувати секс не слід одразу після акту.

Вона наголошує, що це твій простір для того, щоб поділитися тим, що тобі припало до душі. Решту варто залишити на інший раз.

2. Більше ніяких грубих назвиськ

Під час пристрасті учасник сексу може насолоджуватися брудними розмовами і погоджуватися на те, щоб його називали непристойним ім'ям.

Однак, щойно секс закінчився, перестань звертатися до партнерки будь-якими потенційно принизливими словами.

Вам може подобатися, коли вас так називають під час сексу, але коли вас так називають після нього, ви можете отримати зовсім іншу реакцію,

– зазначає Робінсон.

3. Ніяких гаджетів

Щойно ти досягнув кульмінації, у тебе може виникнути спокуса потягнутися до телефону, щоб перевірити пропущені повідомлення або електронні листи, але Робінсон каже, що це гарантовано відверне партнера.

Повне усвідомлення займає до 15 хвилин після того, як ви занурилися головою в екран. Ось чому одразу після сексу вмикати телефон – це означає остаточно відключитися від партнера,

– пояснює вона.



Не бери гаджети до рук після сексу / Фото wayhomestudio

4. Не згадуй колишню

Ця порада може здатися очевидною, але Робінсон каже, що вона шокуюче поширена серед її клієнтів.

Хоча я за відкритість у стосунках, ділитися минулим досвідом після сексу – не найкращий час. Це, можливо, змусить вашого партнера запитати, чому це було на першому місці у вашій свідомості одразу після вашого сексу,

– підкреслює вона.

5. Не говори про домашні справи

Ще один перевірений спосіб зіпсувати настрій – одразу ж переходити до списку справ, які потрібно зробити по дому.

Після сексу має бути спокійний простір, щоб побути разом і насолодитися тим, що ви щойно пережили. Намагайтеся не починати говорити про дедлайн вашого робочого проєкту або про режим сну дитини,

– стверджує Робінсон.

6. Не вистрибуй одразу з ліжка

Якщо після сексу у тебе не виникає спокуси перевірити телефон, ти можеш зіскочити з ліжка, щоб привести себе в порядок і вмитися, але не піддавайся цьому бажанню.

Робінсон каже, що кілька хвилин обіймів після статевого акту можуть зробити загальний досвід значно приємнішим.

Якщо ви вирішили залишатися на зв'язку один з одним, це сприяє виділенню більшої кількості гормонів, таких як окситоцин,

– стверджує коуч.



Після сексу варто поніжитися у ліжку / Фото wayhomestudio

7. Не засмучуйся

Робінсон каже, що після того, як ти витратив кілька хвилин на охолодження після палкого сексу, цілком нормально, що партнери відчувають себе по-різному – і ти не повинен ображатися.

Після оргазму ваш партнер може відчувати себе виснаженим, а ви – сповненим енергії, і це нормально. Якщо вам хочеться підхопитися і почати займатися йогою перед сном, не ображайтеся, якщо ваш партнер хоче спати, або навпаки,

– каже вона.

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Ці поширені помилки після сексу можуть зробити інтимну зустріч останньою. Якщо ти цього не хочеш – не припускайся їх. І буде тобі щастя!

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.