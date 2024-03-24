7 самых распространенных ошибок после секса: предпоследняя в списке возмущает партнеров больше всего

Тренер по интимным отношениям говорит, что моменты после секса так же важны, как и сам акт. И делится семью вещами, которые мужчина никогда не должен делать после секса.

Холли Робинсон, которая ведет онлайн-классы по сексу и интимным отношениям "Сдайся с Холли", поделилась своим списком того, чего не стоит делать после интимной встречи. Гарантируем, что частью этих запретов пренебрегаешь и ты.

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"Обмен энергией, который происходит во время секса, продолжается и после его завершения", – утверждает Робинсон, отмечая, что одно неверное движение может испортить весь эротический опыт для партнера.

Ниже мы приводим список вещей, которых нельзя делать после большого "С", составленный тренером по интимным отношениям.

1. Никакого негатива

Моменты после секса – это время для того, чтобы поделиться тем, что вам понравилось, а не тем, что вы хотели бы изменить,

– утверждает Робинсон, отмечая, что критиковать секс не следует сразу после акта.

Она отмечает, что это твое пространство для того, чтобы поделиться тем, что тебе пришлось по душе. Остальное стоит оставить на другой раз.

2. Больше никаких грубых названий

Во время страсти участник секса может наслаждаться грязными разговорами и соглашаться на то, чтобы его называли неприличным именем.

Однако, как только секс закончился, перестань обращаться к партнерше любыми потенциально унизительными словами.

Вам может нравиться, когда вас так называют во время секса, но когда вас так называют после него, вы можете получить совсем другую реакцию,

– отмечает Робинсон.

3. Никаких гаджетов

Как только ты достиг кульминации, у тебя может возникнуть соблазн потянуться к телефону, чтобы проверить пропущенные сообщения или электронные письма, но Робинсон говорит, что это гарантированно отвлечет партнера.

Полное осознание занимает до 15 минут после того, как вы погрузились головой в экран. Вот почему сразу после секса включать телефон – это означает окончательно отключиться от партнера,

– объясняет она.



Не бери гаджеты в руки после секса / Фото wayhomestudio

4. Не вспоминай бывшую

Этот совет может показаться очевидным, но Робинсон говорит, что он шокирующе распространен среди ее клиентов.

Хотя я за открытость в отношениях, делиться прошлым опытом после секса – не лучшее время. Это, возможно, заставит вашего партнера спросить, почему это было на первом месте в вашем сознании сразу после вашего секса,

– подчеркивает она.

5. Не говори о домашних делах

Еще один проверенный способ испортить настроение – сразу же переходить к списку дел, которые нужно сделать по дому.

После секса должно быть спокойное пространство, чтобы побыть вместе и насладиться тем, что вы только что пережили. Старайтесь не начинать говорить о дедлайне вашего рабочего проекта или о режиме сна ребенка,

– утверждает Робинсон.

6. Не выпрыгивай сразу из постели

Если после секса у тебя не возникает соблазна проверить телефон, ты можешь соскочить с кровати, чтобы привести себя в порядок и умыться, но не поддавайся этому желанию.

Робинсон говорит, что несколько минут объятий после полового акта могут сделать общий опыт значительно приятнее.

Если вы решили оставаться на связи друг с другом, это способствует выделению большего количества гормонов, таких как окситоцин,

– утверждает коуч.



После секса стоит понежиться в постели / Фото wayhomestudio

7. Не расстроюйся

Робинсон говорит, что после того, как ты потратил несколько минут на охлаждение после жаркого секса, вполне нормально, что партнеры чувствуют себя по-разному – и ты не должен обижаться.

После оргазма ваш партнер может чувствовать себя истощенным, а вы – полным энергии, и это нормально. Если вам хочется вскочить и начать заниматься йогой перед сном, не обижайтесь, если ваш партнер хочет спать, или наоборот,

– говорит она.

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Эти распространенные ошибки после секса могут сделать интимную встречу последней. Если ты этого не хочешь – не допускай их. И будет тебе счастье!

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