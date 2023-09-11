Червоні прапорці: чого категорично не варто робити чоловікам на роботі

Ми можемо навіть не підозрювати, але проявляємо сексизм на роботі. Хтось більшою мірою, хтось – меншою. Тож, цього разу звернімо увагу на те, чого категорично не варто робити.

Те, що для одних є "випадковим" або "без шкоди", для інших – сексистське. Те, що "сказано жартома" та "не сприймай ти так серйозно" для інших чоловіків, може бути ще одним нагадуванням про сексистську поведінку.

Варте уваги Кава зранку і кава ввечері: як і чому напої на її основі заполонили весь світ

На робочому місці відповідальність за свої дії та уважність до своїх слів і дій має першочергове значення. І не лише тому, що це протокол, а тому, що ти не повинен викликати у жінки ніяковість, дискомфорт або засмучення.

Перший крок до контролю за сексистською поведінкою на роботі – це знати, що може бути/є сексистським. Ось список із 7 речей, які чоловіки роблять на роботі, не усвідомлюючи їх сексистських наслідків.

1. Просити жінок виконувати легші завдання

Жінки можуть підіймати важкі речі, а також виконувати складніші завдання. Якщо вона прямо не попросила, щоб їй дали легші справи, вона не хоче, щоб будь-який чоловік на роботі применшував її здібності.

2. Вживання ласкавих прізвиськ

Використання пестливих форм, а також ласкавих прізвиськ на робочому місці є водночас непрофесійним і сексистським. Якщо ти не звертаєшся так до жодного чоловіка, навіщо це робити до жінки? Вони викликають відчуття невпевненості та викликають у жінок дискомфорт, попри твої інтереси.

Водночас якщо у вас у колективі властиво використовувати пестливі форми і це нікого не ображає, то не варто від них відмовлятися. Знову ж таки, усе залежить від того, чи створює твоя поведінка дискомфорт.

3. Перебивати жінок, поки вони висловлюють думку

Як чоловік, ти не перебиваєш свого начальника або колегу, коли вони розмовляють, тому що сприймаєш їх як рівних собі. Водночас багато хто вважає абсолютно нормальним перебивати жінок під час розмови. Наступного разу, коли колега буде говорити, дай їй закінчити, перш ніж ти почнеш говорити, і не перебивай її.



Важливо не перебивати свою колегу на роботі / Фото Seniv Petro

4. Очікування від них виконання адміністративних завдань

Замовлення їжі для команди, бронювання таксі перед зустріччю, запис протоколу презентації, вибір ресторану для командного обіду – ці та багато інших подібних речей майже завжди очікуються від жінок у команді. Якщо вона не обіймає адміністративну роль, це не її робота. Так-так, ти теж можеш зробити копію або зварити каву. Корона не впаде!

5. Недотримання належної фізичної дистанції

Незалежно від того, чи це відбувається під час спільної роботи протягом дня чи під час вечірньої зустрічі, важливо зберігати достатню дистанцію під час розмови з жінкою. Будь-який невиправданий дотик або близькість, навіть ненавмисні, можуть викликати у жінки дискомфорт. Пам'ятай про це!

6. Не залучаєш її, тому що вона єдина жінка в команді

Немає нічого, чого вона не могла б або не хотіла б робити тільки тому, що вона жінка. Якщо вона єдина жінка-працівниця в команді, повній чоловіків, це не дає тобі приводу не залучати її до чогось, чи то командна тусовка, чи план зустрічі після роботи. Перше, що ти можеш зробити, щоб розв'язати проблему сексизму на робочому місці, – це дозволити жінкам ухвалювати власні рішення та не ухвалювати рішень від їхнього імені.

7. Припускання речей від її імені

Те, що вона нещодавно вийшла заміж, не означає, що вона не зможе зосередитися на своїй роботі.

Те, що вона вагітна, не означає, що вона не може впоратися з робочим тиском.

Те, що вона жінка, не означає, що вона не затримається, щоб завершити свої завдання.



Пам'ятай, що вона сама має право ухвалювати рішення / Фото Seniv Petro

Її стать не визначає її ставлення до своєї роботи. Робити такого роду припущення – прояв грубої поведінки, а також сексизму. Задумайся!

Читай також Яких цілей потрібно досягнути, щоб бути щасливим на роботі

Зверни увагу на свою поведінку. Пам'ятай, що все можна змінити та виправити. Тож, надіємося, ти не проявлятимеш сексизму на роботі та не змушуватимеш своїх колег відчувати певний дискомфорт, працюючи з тобою.