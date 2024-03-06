8 речей, яких ні в якому разі не варто терпіти у стосунках

Фундамент прогресивних стосунків ґрунтується на глибокій близькості. Однак наявність витончених актів маніпуляції перешкоджає близькості у стосунках, що призводить до нездорової динаміки.

Можливо, закоханість по вуха може створити туман, який заважає тобі розгледіти дії, що більше не підтримують стосунки. Пропонуємо твоїй увазі 8 речей, які ти не повинен допускати у стосунках.

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1. Фізичне та емоційне насильство

Повторюваний цикл емоційного та фізичного насильства створює токсичну динаміку у стосунках. Насильство будь-якого виду, спровоковане партнером, і модель емоційної шкоди, що характеризується постійною критикою, презирливими зауваженнями та маніпуляціями, ніколи не повинні бути засвоєні. Сексуальне насильство ніколи не повинно бути терпимим.

2. Неповага

Постійна неповага передбачає часті публічні приниження партнера, а також постійні різкі зауваження, щоб підірвати його самооцінку. Якщо твоя партнерка не визнає твоїх емоцій і часто ігнорує твої проблеми, це є ознакою відсутності поваги у стосунках. Стосунки, в яких бракує поваги, не мають майбутнього.



Неповага у стосунках – один з тривожних дзвіночків / Фото Stefa Merpik

3. Обман

Обман можна розпізнати за нечесною і потайливою поведінкою у стосунках. Партнер, який обманює, не заслуговує на довіру і є нелояльним у стосунках. Акт зради підриває цілісність стосунків. Обманний партнер легковажно ставиться до стосунків – і це стає очевидним з його витончених вчинків.

4. Маніпуляція

Романтичні стосунки з маніпулятором можуть бути емоційно виснажливими. Партнер-маніпулятор часто намагається затуманити суперечку, вставляючи між аргументами несуттєві розмови, щоб захистити себе. Найпоширенішими способами реагування маніпуляторів у стосунках є перекладання провини та використання газлайтингу. Спілкування з ними стає емоційно виснажливим.

5. Контроль над поведінкою

Якщо твоя партнерка намагається впливати на твій вибір і рішення, щоб продемонструвати свою перевагу у стосунках, це ознака токсичних стосунків. Нарцисична партнерка часто демонструє контролюючу поведінку у стосунках. Вона намагається надмірно контролювати твоє місцеперебування та оцінювати твої життєві рішення. Для таких людей домінування над партнером – це тактика, щоб відчувати свою перевагу. Стосунки, засновані на динаміці влади, не можуть тривати довго.



Спроби контролювати твою поведінку також токсичні / Фото Stefa Merpik

6. Невірність

У стосунках ніколи не можна допускати безладної поведінки. Невірність – це акт обману, і якщо щось подібне трапляється, слід розірвати стосунки. Якщо твоя партнерка зрадила тобі, це попередження про те, що ти перебуваєш у нездорових стосунках з обманною поведінкою. Отже, така обманна поведінка ніколи не повинна бути терпимою у стосунках.

7. Тілесний сором

Якщо твоя партнерка робить принизливі зауваження про твоє тіло і зовнішність, це може призвести до почуття сорому, провини і непотрібності. Якщо вона постійно намагається знайти недоліки в тому, як ти одягаєшся або як виглядаєш, це ознака того, що вона не цінує тебе такого, яким ви є. Такі токсичні риси ніколи не повинні бути засвоєні, оскільки вони емоційно шкідливі.

8. Ізоляція від близьких людей

Відчужені відносини характеризуються відсутністю спілкування та інтимності у відносинах. Якщо твоя партнерка намагається ізолювати тебе від твоїх близьких і стає невпевненою у твоїх інших близьких стосунках, не сприймай це як турботу і власництво – це означає наміру маніпулювати вашими стосунками і не дати тобі сформувати коло спілкування.

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Якщо ти у стосунках не відчуваєш себе щасливим, варто задуматися. Можливо, вони вичерпали себе або ти не з тією людиною. І, ймовірно, слід або про це відверто поспілкуватися та спробувати щось змінити, або завершити вашу спільну історію.