8 вещей, которые ни в коем случае не стоит терпеть в отношениях

Фундамент прогрессивных отношений основывается на глубокой близости. Однако наличие изощренных актов манипуляции препятствует близости в отношениях, что приводит к нездоровой динамике.

Возможно, влюбленность по уши может создать туман, который мешает тебе разглядеть действия, что больше не поддерживают отношения. Предлагаем твоему вниманию 8 вещей, которые ты не должен допускать в отношениях.

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1. Физическое и эмоциональное насилие

Повторяющийся цикл эмоционального и физического насилия создает токсичную динамику в отношениях. Насилие любого вида, спровоцировано партнером, и модель эмоционального вреда, характеризующаяся постоянной критикой, презрительными замечаниями и манипуляциями, никогда не должны быть усвоены. Сексуальное насилие никогда не должно быть терпимым.

2. Неуважение

Постоянное неуважение предполагает частые публичные унижения партнера, а также постоянные резкие замечания, чтобы подорвать его самооценку. Если твоя партнерша не признает твоих эмоций и часто игнорирует твои проблемы, это является признаком отсутствия уважения в отношениях. Отношения, в которых не хватает уважения, не имеют будущего.



Неуважение в отношениях – один из тревожных звоночков / Фото Stefa Merpik

3. Обман

Обман можно распознать по нечестному и скрытному поведению в отношениях. Партнер, который обманывает, не заслуживает доверия и является нелояльным в отношениях. Акт измены подрывает целостность отношений. Партнер, который обманывает, легкомысленно относится к отношениям – и это становится очевидным из его изощренных поступков.

4. Манипуляция

Романтические отношения с манипулятором могут быть эмоционально изнурительными. Партнер-манипулятор часто пытается затуманить спор, вставляя между аргументами несущественные разговоры, чтобы защитить себя. Самыми распространенными способами реагирования манипуляторов в отношениях является перекладывание вины и использование газлайтинга. Общение с ними становится эмоционально изнурительным.

5. Контроль над поведением

Если твоя партнерша пытается влиять на твой выбор и решения, чтобы продемонстрировать своё превосходство в отношениях, это признак токсичных отношений. Нарциссическая партнерша часто демонстрирует контролирующее поведение в отношениях. Она пытается чрезмерно контролировать твое местонахождение и оценивать твои жизненные решения. Для таких людей доминирование над партнером – это тактика, чтобы чувствовать свое превосходство. Отношения, основанные на динамике власти, не могут длиться долго.



Попытки контролировать твое поведение также токсичны / Фото Stefa Merpik

6. Неверность

В отношениях никогда нельзя допускать беспорядочного поведения. Неверность – это акт обмана, и если что-то подобное случается, следует разорвать отношения. Если твоя партнерша изменила тебе, это предупреждение о том, что ты находишься в нездоровых отношениях с обманным поведением. Итак, такое обманное поведение никогда не должно быть терпимым в отношениях.

7. Телесный стыд

Если твоя партнерша делает унизительные замечания о твоем теле и внешности, это может привести к чувству стыда, вины и ненужности. Если она постоянно пытается найти недостатки в том, как ты одеваешься или как выглядишь, это признак того, что она не ценит тебя такого, каким вы есть. Такие токсичные черты никогда не должны быть усвоены, поскольку они эмоционально вредны.

8. Изоляция от близких людей

Отчужденные отношения характеризуются отсутствием общения и интимности в отношениях. Если твоя партнерша пытается изолировать тебя от твоих близких и становится неуверенной в твоих других близких отношениях, не воспринимай это как заботу и собственничество – это означает намерения манипулировать вашими отношениями и не дать тебе сформировать круг общения.

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Если ты в отношениях не чувствуешь себя счастливым, стоит задуматься. Возможно, они исчерпали себя или ты не с тем человеком. И, вероятно, следует или об этом откровенно пообщаться и попытаться что-то изменить, или завершить вашу совместную историю.