Чоловік купив занедбаний склад за якихось 410 доларів і знайшов там дизайнерський одяг на 70 000

Чоловік із Портленда, що в американському штаті Орегон, купив на аукціоні занедбаний склад за 410 доларів. Пересічна подія, здавалося б, аж раптом виявилося, що склад заповнений дизайнерським одягом на близько 70 000 доларів.

Загалом 37-річний Вейд Венчер має звичку купувати невеличкі склади, раніше він вже придбав кілька сотень. Там бували всілякі знахідки, але саме цей випадок став винятком та шокував чоловіка.

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Як дрібна інвестиція у занедбаний склад раптово виявилися гіперприбутковою

Куплена на аукціоні за 410 доларів занедбана комірчина була вщент заповнена дизайнерським одягом. Розібравшись у залишках та підрахувавши можливу ціну знайденого, Венчер із подивом та щастям усвідомив, що мовиться про неабияку суму – 70 тисяч доларів США.

Рідко можна зустріти подібні сховища, частіше там можна знайти побутові речі або сміття,

– розповів журналістам Венчер.

Зазвичай більшість речей, які знаходить, він жертвує на благодійність. Але тут ситуація дещо інша:

У купі покинутих речей було понад 400 пар взуття, серед яких такі бренди як Gucci й Coach.

А також шуби та інші цінні речі, на багатьох з яких навіть все ще були бирки.

Все на складі було абсолютно новим.

Чоловік знайшов на складі дизайнерський одяг та взуття на понад 70 тисяч доларів / Фото SWNS

Вейд почав перепродавати речі, лише одне пальто продав за 1500 доларів.

На складі було понад 400 пар брендового взуття / Фото SWNS

Попередня власниця складу, як припускають, купувала речі не з метою користування, а через якусь залежність від шопінгу. Та хай там як, Венчер здобув "приголомшливий досвід".