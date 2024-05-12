Але один чоловік припустився величезної помилки на співбесіді, через яку йому одразу ж відмовили в прийомі на роботу – і це не мало нічого спільного з самою співбесідою.

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Яка помилка коштувала чоловікові роботи

Виявляється, чоловік справив погане враження ще до того, як отримав шанс довести свої здібності, оскільки не зумів привітатися з адміністратором, коли увійшов до будівлі.

Жінка, яка проводила співбесіду, застерегла інших від таких помилок, оскільки секретарка насправді була менеджером з найму, яка намагалася оцінити, наскільки поважно її потенційні працівники ставитимуться до оточуючих.

У своєму дописі на форумі Life Pro Tips на Reddit вона розповіла: "Сьогодні кандидат зірвав співбесіду в перші 5 хвилин після того, як увійшов до будівлі. Він зневажливо поставився до адміністратора".

Вона привіталася з ним, а він ледве подивився їй в очі. Вона спробувала залучити його до розмови. Знову ж таки, жодного зорового контакту і жодної зацікавленості в розмові з нею. Кандидат не зрозумів, що "секретарка" насправді була менеджером з найму,

– наголосила вона.



Важливо бути ввічливим абсолютно з усіма на роботі / Фото freepik

Тож вона покликала його назад у конференц-зал і пояснила, що кожна людина в їхній команді є цінною і гідною поваги. Після спілкування з "секретаркою" менеджер з персоналу вирішив, що цей чоловік не підходить на цю посаду. Йому подякували за приділений час і попрощалися з ним.

Золоте правило: "Будь ввічливим з усіма у будівлі"

Багато людей на Reddit погодилися з тим, що дуже важливо бути ввічливим з усіма – і це звучить як нехитра думка.

Одна людина написала: "Бінго! Після того, як кандидат піде, перше, що зроблять учасники співбесіди, – це поговорять з адміністратором і запитають, як до них ставився співбесідник. Ця людина може бути найкращим кандидатом на посаду, але якщо вона поводилася з адміністратором як з покидьком ... З НЕЮ ПОКІНЧЕНО!"

Якщо вони поводилися з адміністратором як з покидьками, навіть коли поводилися якнайкраще, уявіть, як жахливо вони поводитимуться з ним, коли отримають роботу. Те ж саме стосується і прибиральників. З ними теж консультуються,

– наголошують у мережі.

Інший користувач розповів власну історію. Каже, що одного разу його взяли на роботу, тому що він притримав двері для прибиральника, який в'їжджав з візком. Адміністратор сказав: "Це так мило з вашого боку". На що він відповів, що це була просто ввічливість, але, вочевидь, пізніше того ж дня вона говорила про це на вухо менеджеру з персоналу.



Ввічливість може зробити тебе привабливішим кандидатом / Фото senivpetro

Вибір був між мною і кимось більш обізнаним, але він був п****... тому вони взяли мене,

– зауважив він.

Інші говорили, що навіть якщо ти борешся з тривогою і тобі важко підтримувати розмову, завжди корисно хоча б намагатися бути ввічливим з тими, хто тебе оточує.

Хтось написав: "Моє єдине питання з цього приводу полягає в тому, що я страшенно хвилююся і намагаюся зосередитися на чомусь іншому, окрім власне процесу, тому я впевнений, що не відповів адміністратору на ресепшн. Не тому, що я груба людина, а просто тому, що я намагаюся звертати увагу на все через інші речі, про які я думаю".

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Тож випадок з цим чоловіком нагадав, що ми повинні переконатися, що підтримуємо здорову взаємодію. І якщо ми поводимося неввічливо, то не варто дивуватися, що нашу кандидатуру можуть не розглянути.