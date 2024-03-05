Провів у кріслі 125 годин: чоловік з 69 тату з кроликами потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Валлієць встановив світовий рекорд. На його тілі найбільша кількість кроликів. Ясна річ, що це лише тату. Загалом 42-річного Крейга Еванса прикрашає 69 унікальних кроликів.

Коли він зробив своє перше татуювання у 2009 році, Крейг каже, що й гадки не мав, що їх буде так багато, але після того, як зробив друге татуювання кролика під час поїздки до Нью-Йорка, він вирішив не відходити від цієї теми.

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Провів у кріслі майже 125 годин

Його татуювання робили різні майстри з Великобританії та інших країн, включаючи Японію, Південну Корею, Іспанію, Францію та США.

Дизайн кроликів Крейга дуже різноманітний: у нього є реалістичні чорно-білі кролики, барвисті мультяшні кролики, кролик з пістолетом, кролик-робот та багато інших.

Крейг, який працює оператором на телебаченні, підрахував, що витратив майже 10 000 фунтів стерлінгів (12 700 доларів) і близько 125 годин у кріслі, щоб зробити свої татуювання. Він каже, що вони були "варті кожного пенні" і "варті кожної хвилини", особливо тепер, коли він отримав титул Книги рекордів Гіннеса.

Одержимість Крейга кроликами почалася ще в дитинстві з таких персонажів, як Багз Банні, Кролик Роджер і Тампер з мультфільму "Бембі". Коли він подорослішав, то почав колекціонувати твори мистецтва на кролячу тематику з усього світу.

Мені подобається естетика кроликів. Вони такі милі створіння, і мені дуже подобається поєднувати їх з татуюванням, яке, як правило, вважається справою рук суворих людей, – це те, що мені дуже подобається,

– пояснює Крейг.

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Водночас він висловив жаль, бо у нього немає домашнього кролика. Але це тому, що він має тер'єра, якого звуть Берті. Чоловік вважає, що привести додому кролика було б не найкращою ідеєю у такому випадку.

Єдине татуювання Крейга, яке не пов'язане з кроликами, – це татуювання Берті, який зображений у бандані з кроликом, щоб "продовжити тему".

Крейг виріс, читаючи щорічні Книги рекордів Гіннеса і дивлячись телевізійне шоу "Рекордсмени", і дуже радий, що встановив свій власний світовий рекорд.

Я завжди хотів встановити рекорд, але навіть у найсміливіших мріях не думав, що колись його отримаю,

– сказав він.

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Він додав, що його сертифікат у рамці посідає почесне місце на його стіні у вітальні. І він щиро пишається та щасливий, що став рекордсменом, що його мрія здійснилася.