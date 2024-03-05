Провел в кресле 125 часов: мужчина с 69 тату с кроликами попал в Книгу рекордов Гиннеса

Валлиец установил мировой рекорд. На его теле самое большое количество кроликов. Понятное дело, что это только тату. В общем 42-летнего Крейга Эванса украшает 69 уникальных кроликов.

Когда он сделал свою первую татуировку в 2009 году, Крейг говорит, что и не подозревал, что их будет так много, но после того, как сделал вторую татуировку кролика во время поездки в Нью-Йорк, он решил не отходить от этой темы.

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Провел в кресле почти 125 часов

Его татуировки делали разные мастера из Великобритании и других стран, включая Японию, Южную Корею, Испанию, Францию и США.

Дизайн кроликов Крейга очень разнообразен: у него есть реалистичные черно-белые кролики, красочные мультяшные кролики, кролик с пистолетом, кролик-робот и многие другие.

Крейг, который работает оператором на телевидении, подсчитал, что потратил почти 10 000 фунтов стерлингов (12 700 долларов) и около 125 часов в кресле, чтобы сделать свои татуировки. Он говорит, что они были "стоили каждого пенни" и "стоили каждой минуты", особенно теперь, когда он получил титул Книги рекордов Гиннеса.

Одержимость Крейга кроликами началась еще в детстве с таких персонажей, как Багз Банни, Кролик Роджер и Тампер из мультфильма "Бемби". Когда он повзрослел, то начал коллекционировать произведения искусства на кроличью тематику со всего мира.

Мне нравится эстетика кроликов. Они такие милые создания, и мне очень нравится сочетать их с татуировкой, которая, как правило, считается делом рук строгих людей, – это то, что мне очень нравится,

– объясняет Крейг.

Тело валлийца украшает 69 татуировок с кроликами: смотри видео

В то же время он выразил сожаление, потому что у него нет домашнего кролика. Но это потому, что он имеет терьера, которого зовут Берти. Мужчина считает, что привести домой кролика было бы не лучшей идеей в таком случае.

Единственная татуировка Крейга, которая не связана с кроликами, – это татуировка Берти, который изображен в бандане с кроликом, чтобы "продолжить тему".

Крейг вырос, читая ежегодные Книги рекордов Гиннеса и смотря телевизионное шоу "Рекордсмены", и очень рад, что установил свой собственный мировой рекорд.

Я всегда хотел установить рекорд, но даже в самых смелых мечтах не думал, что когда-то его получу,

– сказал он.

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Он добавил, что его сертификат в рамке занимает почетное место на его стене в гостиной. И он искренне гордится и счастлив, что стал рекордсменом, что его мечта осуществилась.