Чоловік перетворив літак Другої світової війни на круте житло на колесах: фото

Наш новий герой зумів перетворити старий літак часів Другої світової війни на крутий будинок на колесах, який захотів би кожен. Придбав Джино Луччі повітряне судно 1943 року у 2019 році та витратив цілий рік на його перетворення. І тепер він не лише подорожує з комфортом, а й привертає до себе максимум уваги перехожих!

Коли Джино Луччі застрибує на водійське сидіння свого будинку на колесах, може скластися враження, що він сідає за штурвал старовинного літака. А все тому, що Луччі, ветеран ВПС з Нешвілла, штат Мічиган, водить фургон, який частково сконструйований з літака.

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Луччі, котрий володіє компанією з утилізації літаків, сказав, що у 2019 році придбав старий транспортний літак Douglas DC-3 1943 року випуску. За даними Boeing, цей літак зазвичай використовувався для перевезення під час Другої світової війни. Тепер же колишнє повітряне судно перетворилося на дім на колесах.



На будинок на колесах перетворили старенький літак Douglas DC-3 1943 року випуску

Старий літак він перетворив на будинок на колесах площею майже 28 квадратних метрів. Його він використовує для подорожей країною зі своєю сім'єю.

Найцікавіше те, що обійшовся літак "за ціною старої машини". Луччі зізнається, що з дитинства мріяв перетворити літак на будинок на колесах. За його словами, у 12-річному віці він дивився телешоу, в якому чоловік прив'язав корпус літака до рами шкільного автобуса. Джино зізнався, що ця ідея пішла за ним у доросле життя.



Джино Луччі зізнається, що змалечку мріяв перетворити літак на будинок на колесах

"Протягом усієї моєї кар'єри у військово-повітряних силах і моєї кар'єри зараз, коли я рятую літаки, я завжди рятував речі, думаючи: "Коли-небудь ми це зробимо", – зізнається Луччі.

Луччі сказав, що у 2018 році його син Джачинто знайшов у мережі когось, хто продавав ідеальний літак для перетворення на житловий будинок. Луччі купив літак Douglas DC-3, який використовувався ВМС США під час Другої світової війни, тому що він був досить маленьким, щоб поміститися на дорогах загального користування.



Літак був пошкоджений внаслідок торнадо, тому його вдалося вигідно придбати

Повітряне судно, пошкоджене в результаті торнадо, не підлягало відновленню. Тож саме це допомогло Луччі переконати продавця віддати його "за ціною старої машини". У 2019 році Джино перевіз літак до свого будинку в Мічигані, де він разом зі своєю сім'єю приступив до ремонту.

Всередині судна Луччі встановив деталі від безлічі старих літаків. Наприклад, вимикачі світла, систему внутрішнього зв'язку, а також декоративну нефункціональну штангу другого пілота або штурвал.

Луччі також оновив зону, яка колись була кабіною літака. Тепер вона є панеллю приладів. Він додав, що оригінальна система внутрішнього зв'язку пілота літака усе ще працює.



У кабіні водія можна побачити приладову панель та штурвал

Для свого будинку на колесах Луччі використав двигун і раму вантажного автомобіля, який використовувався в компанії з утилізації літаків Round Engine Aero. Також Джино оновив підлогу, використовуючи матеріали з авіаційного складу, і встановив змішувачі для ванної та кухні, які використовувалися в інших літаках.



А ще будинок-літак оснащений зоною відпочинку для комфортних мандрів країною

Луччі зберіг трап літака. Також перетворив те, що колись було зоною екіпажу, на спальню, оформлену в тематиці літака. Луччі також розширив камбуз або кухню в літаку та додав мікрохвильову піч, плиту, духовку та холодильник. За кухнею розташована вітальня, а в ванній є раковина та кран для літака. Нарешті, в задній частині можна побачити спальню з двома односпальними ліжками та ванною, яку Луччі додав на прохання дружини.

Попри його унікальну форму та зовнішній вигляд, Луччі зміг зареєструвати свій будинок на колесах як автодім класу А. Це означає, що йому законом дозволено пересуватися усіма 50 штатами країни.

Дивися на відео, як виглядає будинок на колесах, створений з літака:

Тож тепер Луччі з задоволенням подорожує Сполученими Штатами зі своєю сім'єю. А їхній будинок на колесах привертає до себе максимум уваги усіх, кому трапляється перед очима.

Усі фото: mariescountyadvocate

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