Видання The Spirits Business 1 червня опублікувало результати щорічного рейтингу "Brand Champions". У ньому відзначають найкращі міцні напої у світі. І приємно, що в категорії горілки найкращим брендом у світі за 2021 рік визнали саме бренд з України Nemiroff!

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Ми горді бути українським брендом, який визнає світ. Понад 150 років досвіду та традицій дають нам перевагу та визнання експертами в індустрії. Зусилля команди спрямовані на створення якісних продуктів зі сміливими смаками, що відповідають запиту сучасних споживачів,

– прокоментував перемогу Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff.

Критерії визначення переможців рейтингу:

Динаміка продажів

Продуктові інновації

Маркетингові інновації



Nemiroff у 2021 році вдалося стати горілчаним брендом №1 у світі / Фото Nemiroff

У виданні зауважили, що протягом року з захопленням спостерігали за ростом Nemiroff. Особливо, враховуючи складні умови пандемії. Бренду вдалося значно збільшити продажі на ключових ринках. І це попри глобальне падіння індустрії білих міцних напоїв на 2,2%.

"Більш того: поки значна частина індустрії скоротила чи призупинила свою дистрибуцію, Nemiroff вдалося швидко адаптуватися до змін і вийти на нові ринки", – прокоментувала Меліта Кілі, головний редактор The Spirits Business.

За її словами, на вибір переможця також вплинув запуск нової смакової лінійки The Inked Collection на натуральних інгредієнтах і кардинальна зміна дизайну лінійки масового сегменту The Originals.



Не останню роль в оцінці зіграв запуск смакової лінійки горілки та зміна дизайну продукції / Фото Nemiroff

Активний ріст бренду та посилення його глобальних позицій вдалися завдяки маркетинговій активації за 2020 – 2021 рік.

Так, наприклад, фестивалі диджестивів сприяли швидкому запуску смакової лінійки на локальному ринку.

Натомість кілька сезонів онлайн-конкурсу для барменів Nemiroff Cocktail Challenge не лише допомогли у розвитку культури міксології, але й вплинули на лояльність до бренду експертів й амбасадорів індустрії – барменів.

не лише допомогли у розвитку культури міксології, але й вплинули на лояльність до бренду експертів й амбасадорів індустрії – барменів. А ще глобальне партнерство з UFC підкреслює унікальний маскулінний імідж бренду Nemiroff, а також привертає до нього увагу мільйонів фанатів по всьому світу.

Пишаємося брендом з України, котрий на власному прикладі показує, що будь-які труднощі – це можливості для нових звершень. Nemiroff вкотре доводить, що нестримний дух – основа ДНК бренду. А його продукція створена для тих, хто не шукає виправдань та сам формує свою долю.

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