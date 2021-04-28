Чоловік взяв прізвище дружини: про що це може свідчити

Брати прізвище дружини – цілком нормальна практика у всьому світі. Під час реєстрації шлюбу одна половинка має право взяти прізвище іншої безвідносно від статі.
Щодо жінок – це пояснюють даниною традиціям. Але ж навіщо це роблять чоловіки? Причин безліч, ми ж на Men 24 розглянемо тільки декілька – з різних країн.
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США: брак освіти і грошей
Скільки у США мешкає чоловіків, які взяли прізвище дружини, а головне – навіщо вони це зробили?Ці питання поставила перед собою та ще 877 чоловіками (різного віку, соціального статусу та етнічної самоідентифікації – аби вибірка була показовою) американська професорка соціології Емілі Фітцгіббонс Шафер.
- Виявилося, що тільки 3% з опитаних змінили своє прізвище. О, причому частина з них просто до свого дописали прізвище дружини через дефіс. Але головні висновки не про це.
- Практично всі ці американці, хто взяв прізвище дружини, не мали вищої освіти, 4% з них здобули тільки середню, а понад 10% – не закінчили навіть школу. Ба більше, жоден із них не мав престижної роботи.
- Геть інше можна сказати про їхніх дружин! У 74% випадків вони мали за плечима коледж чи університет, популярну спеціальність і помітний особистий капітал.
У США прізвище дружини беруть чоловіки без освіти, а у Британії – з поганим дитинством / Фото unsplash
Велика Британія: асиміляція і бренд
Цікава ситуація з цим же питанням в Об'єднаному Королівстві. Соціологічна компанія Opinium провела опитування серед 2000 британців віком від 24 до 34 років. Виявилося, що кожен десятий змінив своє прізвище на прізвище дружини!
- 81% респондентів пояснили це тим, що їхнє прізвище – не британське за походженням і складне для вимови. Простіше кажучи, вони захотіли його змінити на те, яке у Британії звучить "милозвучніше".
- 7% розповіли, що у такий спосіб вирішили дистанціюватися від батьків, з якими склалися напружені стосунки. Мовляв, не хочуть вони мати прізвище, яке нагадує про погане дитинство.
- А 12% пояснили вибір тим, що сім'я повинна мати одне прізвище, а прізвище нареченої на момент шлюбу вже було "персональним брендом".
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Україна: просто не звучить
В Україні, так здається, не було офіційних досліджень щодо причин рішення чоловіків брати після шлюбу прізвище дружини. Однак у соцмережах можна зустріти багато міркувань з цього приводу.
- Кажуть, що прізвище дружини часто беруть чоловіки, які нещодавно вийшли на волю після ув'язнення. У такий спосіб вони наче демонструють, що починають нове життя.
- Друга популярна причина – куди простіша: не подобається чоловікові його прізвище, от він і бере собі жінчине. Так, саме так – просто не подобається. Не звучить.