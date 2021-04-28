Мужчина взял фамилию жены: о чем это может свидетельствовать
Брать фамилию жены – вполне нормальная практика во всем мире. Во время регистрации брака одна половинка имеет право взять фамилию другого безотносительно к полу.
Источник:24 канал
В отношении женщин – это объясняют данью традициям. Но зачем это делают мужчины? Причин множество, мы же на Men 24 рассмотрим только несколько – из разных стран.
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США: недостаток образования и денег
Сколько в США проживает мужчин, принявших фамилию жены, а главное – зачем они это сделали? Эти вопросы поставила перед собой и еще 877 мужчинами (разного возраста, социального статуса и этнической самоидентификации – чтобы выборка была показательной) американская профессор социологии Эмили Фитцгиббонс Шафер.
- Оказалось, что только 3% опрошенных изменили свою фамилию. О, причем часть из них просто к своей дописали фамилию жены через дефис. Но главные выводы не об этом.
- Практически все эти американцы, кто взял фамилию жены, не имели высшего образования, 4% из них получили только среднее, а 10% – не закончили даже школу. Более того, ни один из них не имел престижной работы.
- Совсем другое можно сказать об их женах! В 74% случаев они имели за плечами колледж или университет, востребованную специальность и заметный личный капитал.
В США фамилию жены берут мужчины без образования, а в Великобритании – с плохим детством / Фото unsplash
Великобритания: ассимиляция и бренд
Интересная ситуация с этим же вопросом в Объединенном Королевстве. Социологическая компания Opinium провела опрос среди 2000 британцев в возрасте от 24 до 34 лет. Оказалось, что каждый десятый изменил свою фамилию на фамилию жены!
- 81% респондентов объяснили это тем, что их фамилия – не британская по происхождению и сложна для произношения. Проще говоря, они захотели ее изменить на ту, которая в Британии более "благозвучна".
- 7% рассказали, что таким образом решили дистанцироваться от родителей, с которыми сложились напряженные отношения. Мол, не хотят ли они носить фамилию, которая напоминает о плохом детстве.
- А 12% объяснили выбор тем, что семья должна иметь одну фамилию, а фамилия невесты на момент брака уже была "персональным брендом".
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Украина: просто не звучит
В Украине, так кажется, не было официальных исследований о причинах решения мужчин брать после брака фамилию жены. Однако в соцсетях можно встретить много соображений по этому поводу.
- Говорят, что фамилию жены часто принимают мужчины, недавно вышедшие на свободу после заключения. Таким образом они как бы демонстрируют, что начинают новую жизнь.
- Вторая популярная причина – куда проще: не нравится мужчине его фамилия, вот он и берет себе другую – от жены. Да, именно так – просто не нравится. Не звучит.
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