Брать фамилию жены – вполне нормальная практика во всем мире. Во время регистрации брака одна половинка имеет право взять фамилию другого безотносительно к полу.

В отношении женщин – это объясняют данью традициям. Но зачем это делают мужчины? Причин множество, мы же на Men 24 рассмотрим только несколько – из разных стран.

Стоит знать В браке или на одну ночь: ученые рассказали, какой секс нравится женщинам больше

США: недостаток образования и денег

Сколько в США проживает мужчин, принявших фамилию жены, а главное – зачем они это сделали? Эти вопросы поставила перед собой и еще 877 мужчинами (разного возраста, социального статуса и этнической самоидентификации – чтобы выборка была показательной) американская профессор социологии Эмили Фитцгиббонс Шафер.

Оказалось, что только 3% опрошенных изменили свою фамилию. О, причем часть из них просто к своей дописали фамилию жены через дефис. Но главные выводы не об этом.

Практически все эти американцы, кто взял фамилию жены, не имели высшего образования, 4% из них получили только среднее, а 10% – не закончили даже школу . Более того, ни один из них не имел престижной работы.

Совсем другое можно сказать об их женах! В 74% случаев они имели за плечами колледж или университет, востребованную специальность и заметный личный капитал.



В США фамилию жены берут мужчины без образования, а в Великобритании – с плохим детством / Фото unsplash

Великобритания: ассимиляция и бренд

Интересная ситуация с этим же вопросом в Объединенном Королевстве. Социологическая компания Opinium провела опрос среди 2000 британцев в возрасте от 24 до 34 лет. Оказалось, что каждый десятый изменил свою фамилию на фамилию жены!

81% респондентов объяснили это тем, что их фамилия – не британская по происхождению и сложна для произношения. Проще говоря, они захотели ее изменить на ту, которая в Британии более "благозвучна".

7% рассказали, что таким образом решили дистанцироваться от родителей, с которыми сложились напряженные отношения. Мол, не хотят ли они носить фамилию, которая напоминает о плохом детстве.

А 12% объяснили выбор тем, что семья должна иметь одну фамилию, а фамилия невесты на момент брака уже была "персональным брендом".

А это интересно Женатым нельзя: 4 вида секса, которые должен попробовать каждый мужчина перед свадьбой

Украина: просто не звучит

В Украине, так кажется, не было официальных исследований о причинах решения мужчин брать после брака фамилию жены. Однако в соцсетях можно встретить много соображений по этому поводу.