5 чоловіків, які заслуговують на набагато більшу пошану в історії

В історії не бракує великих чоловіків – Ейнштейн, Ганді, Вашингтон, Шевченко... Та ми могли б цілий день тільки перераховувати. Але є й багато людей, які увійшли в історію, та належного визнання не здобули.

Хоча й зробили критично важливі речі, а іноді – буквально – рятували світ. Сьогодні ми згадаємо про кількох таких чоловіків та їхні історії, і ти переконаєшся, що вони заслуговують на значно більшу пошану, ніж здобули.

Дивися також Зраджують і не шкодують про це: дослідники виявили, чому чоловіки стрибають у гречку

Видатні чоловіки історії людства, які заслуговують на більшу увагу

Еварист Галуа. Він був французьким математиком, народився в 1811. І хоча прожив тільки 20 років, зробив значний і новаторський внесок в алгебру та теорію груп, на пів століття випередивши свій час. Загибель на дуелі, причини якої нам навіть не відомі, зупинила Галуа. А проте цього чоловіка й нині називають засновником сучасної абстрактної алгебри.

Він був французьким математиком, народився в 1811. І хоча прожив тільки 20 років, зробив значний і новаторський внесок в алгебру та теорію груп, на пів століття випередивши свій час. Загибель на дуелі, причини якої нам навіть не відомі, зупинила Галуа. А проте цього чоловіка й нині називають засновником сучасної абстрактної алгебри. Ян Карський. Дипломат, а згодом діяч польського руху опору під час Другої світової війни, справжнє ім'я – Ян Козелевський. Саме він у деталях розповів Сполученим Штатам, Великій Британії та іншим країнам про звірства, які нацисти чинили проти євреїв у Польщі, але намагалися ретельно приховати. Зі значним ризиком для себе Карський пробирався до Варшавського гетто і зміг підтвердити, що євреїв відправляли у вагони для худоби та перевозили до концентраційних таборів. І після наполегливих зусиль та хоробрості з боку Карського союзники нарешті повірили та усвідомили звірства нацистів.

Іноді важливих для історії чоловіків несправедливо мало шанують / Колаж 24 Каналу