Хоча й зробили критично важливі речі, а іноді – буквально – рятували світ. Сьогодні ми згадаємо про кількох таких чоловіків та їхні історії, і ти переконаєшся, що вони заслуговують на значно більшу пошану, ніж здобули.
Дивися також Зраджують і не шкодують про це: дослідники виявили, чому чоловіки стрибають у гречку
Видатні чоловіки історії людства, які заслуговують на більшу увагу
- Еварист Галуа. Він був французьким математиком, народився в 1811. І хоча прожив тільки 20 років, зробив значний і новаторський внесок в алгебру та теорію груп, на пів століття випередивши свій час. Загибель на дуелі, причини якої нам навіть не відомі, зупинила Галуа. А проте цього чоловіка й нині називають засновником сучасної абстрактної алгебри.
- Ян Карський. Дипломат, а згодом діяч польського руху опору під час Другої світової війни, справжнє ім'я – Ян Козелевський. Саме він у деталях розповів Сполученим Штатам, Великій Британії та іншим країнам про звірства, які нацисти чинили проти євреїв у Польщі, але намагалися ретельно приховати. Зі значним ризиком для себе Карський пробирався до Варшавського гетто і зміг підтвердити, що євреїв відправляли у вагони для худоби та перевозили до концентраційних таборів. І після наполегливих зусиль та хоробрості з боку Карського союзники нарешті повірили та усвідомили звірства нацистів.
Іноді важливих для історії чоловіків несправедливо мало шанують / Колаж 24 Каналу
- Норман Борлоуг. Цей біолог зі штату Айова врятував мільярди життів завдяки своїм інноваціям у сільськогосподарській техніці. Так, мільярди. "Батько зеленої революції" перетворив пшеницю на культуру, яка може бути стійкою до захворювань та клімату у величезних кількостях для величезної кількості людей, що дало можливість багатьом країнам у всьому світі прогодувати мільйони людей і не стати на межу голодної смерті через посухи й погані врожаї. Його інновації у другій половині ХХ століття призвели до феномену сучасної селекції рослин. Ба й сьогодні "карликовий сорт" пшениці Борлауга поширений ц використанні серед фермерів по всьому світу. Тільки в Мексиці виробництво пшениці зросло втричі після того, як там прислухалися до порад Борлоуга.
- Джон Сноу. Він був британським лікарем у середині ХІХ століття. У 1854 році спалах холери тероризував Лондон і ніхто не знав, чому ця хвороба поширюється так швидко. Саме Сноу зміг виявити, що джерело пандемії – заражена вода з вуличної помпи, і коли чиновники знезаразили воду, епідемія припинилася. Та Сноу пішов далі у своїх дослідженнях і це з роками призвело до створення у Лондоні цілої серії систем очищення води. Ось так загроза холери, черевного тифу та багатьох інших хвороб, що передаються через воду, була значно зменшена. Тобто Сноу врятував тисячі (або й більше) життів.
- Тенцинг Норгей. Цей чоловік був непальським шерпою, який допоміг серу Едмунду Гілларі піднятися на вершину гори Еверест у травні 1953 року. Що ж, Гілларі здобув всесвітню славу – як перша людина, яка піднялася на найвищу гору на Землі. Норгей пізніше у книзі підтвердив, що Гілларі справді ступив на вершину Евересту першим – на пару кроків. Але він цього не зміг би зробити, якби шерпа не тримав мотузки та не встановив надійно кріплення, а ще Норгей відповідав за розрахунок підйомів і спусків тощо. А проте його здебільшого проігнорувала преса.