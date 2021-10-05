Чому багато пар люблять цілуватися на публіку: цікаве дослідження

Коли інша пара починає інтенсивно цілуватися на публіці, це привертає увагу. Тож не дивно, що іноді ми не можемо відірвати погляду. А ще під час такого видовища ми переживаємо найрізноманітніші реакції: від цікавості до збудження та навіть роздратування. Розповімо, що мотивує інших та й нас самих до таких публічних проявів пристрасті.

Коли пара цілується на публіці – це прояв прихильності партнерів чи банальне вихваляння? Дослідження, опубліковане в Journal of Sex Research, передбачає, що це, ймовірно, більше про другий сценарій, а не про перший.

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Науковці опитали 349 студентів коледжів про їхній минулий досвід "перформативного цілування" – так називають поцілунки на публіці. Учасників запитали, чи робили вони це раніше, на що це було схоже, що спонукало їх зробити це і яку реакцію вони отримали.



Досвід поцілунків на публіці не є чимось екзотичним / Фото Unsplash

Приблизно одна третя вибірки до цього цілувалася на публіці. Що логічно, подібний досвід був як у чоловіків, так і жінок, але...

Жінки у 4 рази частіше, ніж чоловіки говорили, що займалися перформативними поцілунками з одностатевим партнером (8 відсотків проти 2 відсотків). Цікаво, що всі чоловіки, які повідомили про публічний одностатевий поцілунок, були геями. Натомість майже усі жінки, які так вчинили, були гетеросексуалами.

Чому люди цілуються на публіці

Що ж стосується мотивації публічних поцілунків, то найбільш поширена причина для чоловіків – вихваляння. Вони хотіли підняти свій імідж або соціальний статус. Рідше деякі чоловіки робили це, щоб продемонструвати свій статус у стосунках, щоб почати нові стосунки або просто для розваги.

Для жінок, які цілувалися з чоловіками, головний мотиватор – розпалювання ревнощів, часто з боку колишнього. Іноді це було пов'язано з потребою помститися, а іноді з бажанням повернути колишнього партнера. Хоча деякі жінки говорили, що робили це, щоб продемонструвати свій статус у стосунках або підвищити імідж. Але ці відповіді були не настільки поширеними.



Жінки часто це роблять, щоб викликати ревнощі / Фото Unsplash

А що з реакціями людей?

Чоловіки дали більше позитивних, ніж негативних оцінок. А це означає, що вони, як правило, отримували те, що їм потрібно було. Мало хто сказав, що шкодує про цей досвід. А ті, хто це зробив, сказали, що почувалися ніяково, з них насміхалися або вони ненавмисно поранили чужі почуття.

Натомість реакції жінок були здебільшого негативними. Вони з меншою ймовірністю, ніж чоловіки, отримали від цього те, що хотіли. Найпоширенішим негативним результатом серед жінок була хибна думка інших, пов'язана з їхньою легковажністю. Таким чином, були очевидні подвійні стандарти, коли чоловіків частіше хвалили, а жінок соромили за таку поведінку.



Цікаво, що таку поведінку жінок вважають легковажною / Фото Unsplash

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Ясна річ, це опитування не може цілком і повністю пролити світло на перформативні поцілунки. Ми б радше вважали його харчем для роздумів. От ти, наприклад, якщо цілуєшся на публіку, то для чого це робиш? Але дай собі чесну відповідь.