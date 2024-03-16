Твоя самооцінка стоїть на 6 стовпах: що слід зробити, щоб її прокачати

Хороша самооцінка може допомогти тобі більше довіряти собі, ухвалювати кращі рішення, навчитися стояти за себе або боротися за те, що ти хочеш і потребуєш, коли ти цього не отримуєш.

Вона може навіть спонукати тебе до пошуку більш здорових стосунків і кар'єрного зростання, і саме тому над нею потрібно працювати. Йдеться не про те, щоб впадати в крайнощі зарозумілості чи вважати себе найдосконалішою істотою у Всесвіті, а про те, щоб досягти здорового, збалансованого стану, коли ти не страждаєш від таких речей, як синдром самозванця, відчуття власної неповноцінності або коли негативні та фаталістичні думки не дають тобі рухатися вперед.

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Хороша річ про самооцінку полягає в тому, що вона не є фіксованою. З одного боку, це має той недолік, що вона може знизитися з багатьох причин. Але це також означає, що є способи попрацювати над нею і підняти її, коли вона не на належному рівні.

А найкраще в хорошій самооцінці те, що вона підштовхує тебе до бажання рости, доводити свою цінність, бути більш позитивним або навіть наважитися попросити про підвищення зарплати, на яке ти знаєш, що заслуговуєш. Якщо ти хочеш досягти цього, то повинен відштовхуватися від стовпів, які допомагають будувати її і не дають їй впасти.

Якими ж є стовпи гарної самооцінки?

Автор Натаніель Бранден написав цілу книгу, де розповідає про самооцінку, і каже, що є 6 стовпів, які є основою, на якій ти можеш мати більше впевненості в собі, і не дати світу і життю змусити твою самооцінку впасти на землю.

Жити з усвідомленням

Це означає прагнення бути присутнім у кожному моменті, звертати увагу на те, що ми робимо, говоримо і думаємо, на те, як ми діємо і що кожен стимул викликає в нас. Це допомагає краще зрозуміти, чого ти шукаєш, що тобі потрібно, які твої сильні і слабкі сторони, допомагає вчитися і розвиватися, створювати кращі стосунки і зв'язки, а також перестати жити на автопілоті, і за допомогою цього ти можеш взяти під контроль своє життя і своє майбутнє.



Важливо жити з усвідомленням того, що відбувається / Фото Drobot Dean

Самоприйняття

Йдеться про пізнання себе і прийняття себе таким, яким ти є. Це не означає, що ти перестанеш працювати над собою або намагатися вдосконалюватися у певних аспектах, але це означає, що ти приймеш хороше, погане, те, що тобі подобається і не подобається, зрозумієш, над чим ти можеш працювати, а що буде завжди, і що ти можеш навчитися контролювати або опанувати.

Суть полягає в тому, щоб зрозуміти, що твої "недоліки" не роблять тебе поганою людиною і не означають, що ти гірший за інших, вони просто є частиною того, що робить тебе тим, ким ти є.

Відповідальність за себе

Цей пункт полягає в тому, щоб перестати шукати винних у всьому, що з тобою відбувається, і перестати виправдовуватися. Це означає вміти визнавати, коли ти робиш щось неправильно, і приймати наслідки, а також брати під контроль свої рішення і дії, щоб ти міг дійсно бачити переваги і потрапляти туди, де ти хочеш опинитися. Це про прагнення до власного щастя і про те, щоб перестати сприймати інших як перешкоди або єдиний спосіб досягти бажаного.

Асертивність

Бути впевненим у собі означає спілкуватися з іншими прямо і чесно, не навмисно зачіпаючи нічиїх почуттів,

– пояснює Better Health Channel.

Йдеться про те, щоб говорити без страху, чесно і ясно, і в цьому випадку мова йде не тільки про інших, а й про те, як ти спілкуєшся з самим собою, щоб ти міг впевнено висловлювати свої ідеї, сумніви, побоювання і все, що тобі потрібно.



Важливо також бути чесним з собою / Фото wayhomestudio

Жити з метою

Згідно з LinkedIn, "життя з метою – це втілення наших цілей і мрій у конкретні дії, які сприяють досягненню цих цілей".

Наявність мети може не тільки допомогти тобі жити щасливішим і більш повноцінним життям, але й допоможе тобі знайти шлях, яким ти повинен йти, твої пріоритети і втілити в життя всі види дій і речей, які допоможуть тобі розвинути цю мету і досягти твоїх цілей, які засновані на тому, що тобі подобається, чим ти захоплений, і твоєму визначенні успіху.

Цілісність

Доброчесність – це те, що спонукає тебе діяти відповідно до ваших принципів, цінностей, переконань та ідеалів, не зраджувати себе і не жертвувати тим, чого ти хочеш або у що віриш, щоб задовольнити інших, чи то в конфліктах, проєктах або в роботі.

Доброчесність – це спосіб поважати себе, захищати себе та уникати того, чого ти не хочеш робити, що не відповідає твоїм цінностям або що не приносить тобі задоволення.

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Працюй над собою. Прокачуй свою самооцінку. І нехай щодня ти стаєш лише кращою версією себе вчорашнього!