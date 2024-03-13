Це – незвична історія. Бен Бернс заробив свій перший мільйон, не змигнувши оком, за допомогою криптовалют. При цьому підприємець-самоук вважає гроші "вигаданою концепцією" і каже, що бути багатим не так весело, як думають люди.

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Незвичайний мільйонер відкидає концепцію грошей

"У мене є гроші, але я 99% свого часу проводжу перед ноутбуком. Ні, ну, у мене нормальне соціальне життя, але робота впливає на нього, і це пов'язано з великою кількістю стресу", – зазнався цей уродженець Нью-Йорка.

Бути бідним насправді веселіше, ніж багатим, тому що ви більше цінуєте досвід. Ви можете краще провести вечір, попиваючи дешеве пиво в барі, ніж замовляючи VIP-кабінки з особливим обслуговуванням. Люди, які роблять це, просто намагаються похизуватися своїми грошима, а не добре провести час,

– переконаний він.

Бен вперше почав займатися трейдингом в старших класах школи, вклавши всі свої заощадження, але прогорів. Утім, це його не зупинило, він повернувся до гри. Але спершу вивчив комп'ютерні науки в Coastal Carolina University, а потім працював інженером-програмістом на біржі Kraken.

Бен Бернс заробив дуже багато грошей, але вони не приносять йому задоволення / Фото Jam Press, Ben Burns

І лише набувши знань та досвіду, Бернс із другом Джеймсом почали серйозно торгувати та писати стратегії за допомогою коду, що принесло серйозні гроші.

По-справжньому великі гроші почали надходити, коли я приєднався до Kraken. Мої батьки були проти того, щоб я пробував щось настільки ризиковане – але вони задоволені результатом,

– зазначив Бен.

Цікаво, що перший мільйон на рахунку Бена не приніс йому особливого захвату. Для нього перемоги й поразки на біржі є лише частиною торгової гри. Його єдині задоволення – дієтична кола, абонемент у спортзал і колекція зброї.

Бен каже, що мільйони мало що змінили в його житті, але й вважає, що люди повинні уникати традиційної роботи з 9 до 5 і припинити гнути спини, щоб зробити когось іншого багатим.