Чому чоловічі та жіночі сорочки застібаються на різні боки

Ти коли-небудь одягав сорочку, призначену для іншої статі? Доводилося дивуватися, чому пальці не можуть застебнути ґудзики, егеж?

Справді, чоловічі та жіночі сорочки застібаються з різних сторін. Ґудзики для чоловічих сорочок пришивають з правого боку планки, а для жіночих – з лівого. Але чому?

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Жодної офіційно задокументованої причини немає. Але експерти з історії моди мають цікавий варіант відповіді.

Ґудзики – ознака достатку

Згідно з Британською енциклопедією, петлі для ґудзиків винайшли в ХІІІ столітті та наступні сто років вони опосередковано вказували на соціальний статус власника. Золоті, срібні, ґудзики зі слонової кістки тощо – були ознакою багатства та рангу.

За словами Наталі Гікс, дизайнерки Our Visn, елементом стилю (а не тільки функції) ґудзики стали для заможних жінок, які хотіли прикрасити свій розкішний текстиль. Але це не пояснює, чому з того чи іншого боку одягу застібається на ґудзик.

Скотт Лібенберг, генеральний директор Tapered Menswear, має таке пояснення:

У жінок часто були покоївки, які допомагали одягатися. Тому наявність ґудзиків зліва полегшувало роботу для помічниці. Особливо враховуючи те, що жінки-багатійки носили важкі тканини та багатошарові сукні.

Чоловіки ж переважно одягалися самі, і розташування ґудзиків праворуч полегшувало їм цей процес. Це, звісно, якщо всі вони були правші (все ж, очевидно, більшість – були).

Отже, наявність одягу з ґудзиками (принаймні тоді, коли їх вперше винайшли) була ознакою заможності. А для жінок ще й можливості наймати слуг, які допомагали їм одягатися щоранку.

Куди пришити ґудзик і чому він має бути саме там? І чи має це насправді значення? / Фото freepik

Чому відтоді за кілька століть нічого не змінилося

З ХІХ століття ґудзики зайшли у повсякденний одяг через розвиток швейних технологій. Сьогодні наявність ґудзиків на будь-якому одязі не призводить до жодних припущень про потенційну заможність власника (хоча тип матеріалу, з якого виготовлений ґудзик, все ще може викликати подібні розмови). Ґудзики нині комерціалізовані та їх відносно легко виготовляти. Тож у 2024 році вони є практично скрізь.

Чому ж ґудзики на чоловічому та жіночому одязі досі розташовуються по-різному? Справді, різниця в розташуванні ґудзиків між чоловічим і жіночим одягом – це, по суті, пережиток ХІІІ століття. Дизайнери продовжують створювати нові образи на основі старих. Лібенберг припускає, що залежність моди від традицій може бути одним із винуватців.

Як тільки певний стиль або особливість стає стандартизованою, вона має тенденцію до продовження. Хоча стиль еволюціонує, загальні закономірності залишаються незмінними,

– зазначив він.

Стандарти виробництва також можуть бути винуватцями. Експерт зауважив, що коли планка сорочки прикріплена окремо на одязі, конвеєру може бути легше зрозуміти, що це за сорочка.

Та хай там як, експерти погоджуються, що нині розташування ґудзиків не впливає на те, як люди вирішують одягатися. Більшість людей вже й не знають, що напрямок ґудзиків колись був важливим індикатором гендерної приналежності одягу.