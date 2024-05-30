Справді, люди схильні запам'ятовувати перше й останнє, що ти сказав. Отже, твої заключні слова можуть суттєво вплинути на те, як співрозмовники сприйматимуть усю взаємодію.

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Знайти правильні слова для завершення розмови може бути складно. На щастя, експерти з етикету мають поради.

Найкраща фраза для завершення розмови

Якщо ти хочеш завершити розмову на правильній ноті, використовуй цю дуже просту фразу:

Дякую за ваш час.

Далі можеш зробити щирий комплімент щодо того, що тобі сподобалося під час спілкування, наприклад, вміння слухати або певні запитання. Наприклад:

"Дуже дякую за те, що ви були чудовим слухачем".

"Мені дуже сподобалося ділитися з вами своєю історією".

І завжди озвучуй коротке пояснення (якщо будуть надто детальні пояснення, ти скидатимешся на нещиру людину) свого відходу, нехай це буде необхідність зустрітися з колегою, поїхати додому або відповісти на дзвінок. Це покаже людині, що ти йдеш не тому, що вона тобі набридла, а тому, що у тебе є справи.

Правильна фраза для прощання дуже важлива для остаточного враження / Фото freepik

У підсумку вдало підібрана заключна фраза може підсилити позитивні аспекти взаємодії та гарантувати, що співрозмовник запам'ятає тебе позитивно. Часто вона навіть важливіша за перше враження, адже підсумовує всю розмову.

Інші чудові фрази для завершення розмови:

"Мені потрібно ..., але мені дуже сподобалася наша розмова".

"Дякую, що поділився зі мною своїми думками про ...".

"Мені дуже сподобався ваш погляд на проблему ...".

Зверни увагу: серед аргументів, чому тобі треба піти, ніколи не має бути чиясь конкретна персона. Тобто, не можна натякати співрозмовнику, що хтось інший – важливіший.

Мова тіла

Ще один важливий аспект розмови – це мова тіла. Часто, коли хтось намагається втекти, ти помітиш, що людина починає відвертатися. Або починає сканувати кімнату, злегка відвернувшись, немов у пошуках виходу (чи способу втечі).

Такого не варто робити, слід контролювати свою мову тіла та залишатися присутнім фізично, доки не відбудеться прощання.