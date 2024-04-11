Науковці назвали причину, чому чоловіки обростають "щасливим жиром" після одруження, вона вражає

Дослідження показало, хто найбільш схильний "розслаблятися" і набирати "щасливий жир" після одруження. Щаслива дружина, щасливе життя, щасливий жир? Розберімося, що і до чого.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Economics & Human Biology, чоловіки частіше, ніж жінки, набирають вагу після одруження.

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Шлюб має значний позитивний вплив на індекс маси тіла (ІМТ) серед чоловіків, особливо протягом перших п'яти років після одруження. У той же час, для жінок не було виявлено чіткої кореляції.

У яких чоловіків з'являється "щасливий жир"

Дослідники з Китайської академії соціальних наук проаналізували дані десяти раундів Китайського дослідження здоров'я та харчування, що охоплюють період з 1989 по 2015 рік. Вони виявили, що шлюб асоціюється зі збільшенням на 5,2% поширеності надмірної ваги серед чоловіків і на 2,5% – ожиріння.

Експерти відзначили, що цей сплеск ІМТ стався через те, що чоловіки, як правило, їдять більше і менше займаються фізичними вправами в міру того, як їх шлюб триває.

Чоловіки стикаються зі значним ризиком ожиріння з віком, тому після одруження важливо, щоб вони не "відпустили себе", підтримуючи здорові харчові звички і регулярно займаючись спортом,

– сказав Шивен Куан з Китайської академії соціальних наук.

Попередні дослідження показали, що одружені люди, як правило, мають значно вищий ІМТ, ніж самотні, зокрема, було виявлено, що чим більше людина задоволена своїми інтимними стосунками, тим більша ймовірність ожиріння – явище, яке зазвичай називають "щасливим жиром". Однак ці результати можуть відрізнятися для жителів Заходу.



Задоволення інтимними стосунками впливає на появу "щасливого жиру" / Фото Seniv Petro

Стандарти вибору партнера, цілі шлюбу, звичаї весільних церемоній та розподіл домашніх обов'язків після одруження значно відрізняються від тих, що переважають у західних суспільствах. Отже, вплив шлюбу на ІМТ може відрізнятися між китайським і західним населенням,

– зазначається в дослідженні.

Вчені з'ясували, що романтичні стосунки не лише впливають на фізичне здоров'я, але й можуть перепрограмувати ваш мозок.

Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Behavioural Sciences, вважається першим, яке дозволило зрозуміти зв'язок між системою поведінкової активації мозку та почуттям романтичного кохання.

Хоча вже давно відомо, що романтичне кохання стимулює вивільнення так званого "гормону кохання", який відповідає за ейфорію, яку людина відчуває під час закоханості, нове дослідження виявило, що закоханість може спричинити активізацію певної частини мозку, завдяки чому ваша друга половинка стає центром вашого світу.

Втім, експертам, як і більшості людей, ще треба багато чого зрозуміти про кохання.

"Насправді ми дуже мало знаємо про еволюцію романтичного кохання", – визнає провідний дослідник Адам Боде.

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Хай там як, нарешті ми розуміємо, що може стати причиною появи так званого "щасливого жиру". Тож, закликаємо тебе не ігнорувати спортзал після одруження. Навпаки, краще продовжувати працювати над собою та ставати кращою версією себе вчорашнього.

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