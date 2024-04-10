Дослідники з CasinoZonder проаналізували 23 000 профілів самотніх чоловіків і жінок у Tinder, розглядаючи розділи "про себе", "інтереси" та "за і проти", щоб знайти ключові відмінності між статями.

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Якої помилки припускалися чоловіки

Експерти помітили, що набагато більше чоловіків зізналися, що захоплюються спортом, що, на їхню думку, може відштовхувати жінок.

Водночас панянки частіше заявляли про інтерес до кіно, музики та кави, і з більшою ймовірністю відгукувалися на хлопця, який також захоплюється цими речами.

Ми виявили, що чоловікам, можливо, доведеться відмовитися від деяких захоплень, таких як футбол, спорт і паби, і замість цього віддатися більш неквапливим видам діяльності, таким як подорожі, музика і кава, щоб сподобатися жінкам,

– заявив представник CasinoZonder.

Дослідження показало, що приголомшливі 23% чоловіків висловили інтерес до футболу або футбольних матчів, у порівнянні з лише 4% жінок. Хлопачки, ви не заб'єте, якщо будете хвилюватися за рахунок.

Значно більше чоловіків, ніж жінок, також стверджували, що люблять гольф і бокс у застосунку.

Що рекомендують експерти

Експерти CasinoZonder вважають, що згадки про футбол, гольф і бокс можуть бути недостатньо унікальними для чоловіків, щоб виділитися. Вони закликали чоловіків вказати хобі, яке б дозволило жінкам зупинити увагу на їхньому профілі і дати їм шанс.

Однак був один інтерес зі значним перетином – "фітнес" або "тренування". 21% чоловіків і 14% жінок вказали одне з цих двох ключових слів десь у своєму профілі.



Жінкам цікавіші чоловіки, які згадували про фітнес або тренування / Фото Seniv Petro

Жінки, можливо, більше реагують на такі слова, оскільки вони передбачають щось активне, а не пасивне (чоловіки, які вказують "футбол", "баскетбол" або "гольф", скоріше за все, спостерігають за іграми, а не грають у них).

"Фітнес" і "тренування" також означають, що чоловік дотримується дисципліни і розпорядку дня, а також ставить на перше місце своє здоров'я і зовнішній вигляд. Це також те, над чим пари можуть працювати разом, стимулюючи інтерес жінок-користувачів додатків.

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Експерти CasinoZonder не пропонують чоловікам змінювати всю свою особистість, щоб отримати свайп від жінки. Але закликають їх перерахувати більше унікальних хобі, які виділяють їх, стимулюють до спілкування і, можливо, можуть бути спільними інтересами з потенційною коханою жінкою.