Чому деякі люди не вміють вибачатися і як правильно з ними поводитися: пояснив психолог

Є люди, які, незалежно від обставин, ніколи не можуть визнати, що зробили помилку. Зазвичай такі особи здатні навіть безпідставно ображати інших і не просити вибачення за свою поведінку.

Ліцензований психолог Гай Вінч з Нью-Йорка пояснює, що саме заважає таким людям нести відповідальність за свої вчинки. Також він розповів, як правильно з ними поводитися.

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Чому деякі люди не вміють вибачатися

За словами психолога, люди, які не вміють вибачатися, часто мають настільки низький рівень самоцінності, що їхнє тендітне его не може сприйняти удару від визнання своєї помилки. Адже вибачитись означає підтвердити, що вони якимось чином завдали шкоду іншій людині. Це може викликати почуття сорому.

Тому їхні захисні механізми спрацьовують так, щоб уникнути загрози приниження, пропонуючи комусь свої вибачення. Вони за будь-яку ціну будуть шукати виправдання в обставинах, заперечувати факти і нападати на інших людей.

Багато хто з нас помилково інтерпретують захист цих людей як ознаку психологічної сили. Це тому, що зовні вони здаються жорсткими людьми, які відмовляються відступати. Але вони не роблять цього не тому, що сильні, а тому що слабкі,

– каже Вінч.

Він додає, що вибачення вимагають високої та стабільної самооцінки, щоб терпіти дискомфорт від цього процесу. І насправді, чим жорсткішими є захисні механізми, тим крихкішим є его.

Як правильно поводитися з такими людьми

Коли ми стикаємося з тими, хто звично не здатен вибачитися, переважно ми намагаємося виграти суперечку з ними, при цьому сильно лютуємо. Однак, за словами психолога, це неправильна тактика, адже насправді зробити це неможливо, навіть якщо продемонструвати беззаперечні факти.

Найкраще, що ми можемо зробити у таких ситуаціях, це висловлювати свої зауваження якомога спокійніше і переконливіше. А коли суперечка стане непродуктивною, просто завершити її. Як тільки ті, хто не вміють визнавати провини, заспокояться і не відчуватимуть нападу, у них з’являться ознаки розкаяння, каже Вінч.

Вони надмірно добрі чи клопотливі до нас? Це їхній спосіб несвідомо намагатися виправити стосунки з нами способами, які не загрожують їхньому самопочуттю,

– пояснює психолог.

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