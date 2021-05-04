Не поспішай бігти до сусіда: чому під час сексу жінка може вголос промовити чуже ім'я

Якою б комічною не була ця ситуація, але вона іноді трапляється з кожним чоловіком. Але ми поспішимо тебе заспокоїти. Якщо твоя кохана під час сексу назвала тебе чужим ім'ям, не варто відразу ж припиняти стосунки. Причина цього може бути значно простішою, тож не потрібно відразу ж бігти до сусіда по поверху.

Психолог Джим Пфаус переконаний, що немає нічого поганого в тому, що твоя кохана під час сексу називає чуже ім'я. Найчастіше, до слова, це може бути згадка про колишнього. Розповідаємо, чому не потрібно панікувати.

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Згадка чужого імені – комплімент

На думку психолога, тобі потрібно сприймати згадку чого імені як комплімент. Це означає, що ти робиш усе правильно, а твої вміння подарували їй стільки ж задоволення, якщо не більше. Тож тобі однозначно вдалося зробити їй добре. А це вже дуже і дуже чудово!

"Коли ви перебуваєте у стані ейфорії, ви викликаєте в уяві речі, які нагадують вам про інші. Усе тому, що ви перебуваєте у стані, який уже переживали", – зауважив він.

Наприклад, у твоєї коханої був колишній коханець, який змусив її пережити певне збудження. Ці сексуальні відчуття, якість оргазму та відчуття близькості були пов'язані з цією людиною або її іменем. Тож, якщо ти випадково виявив саме ту "кнопку", яку раніше стимулював колишній, то у пориві пристрасті твоя дівчина може вголос озвучити його ім'я. Усе просто.



Згадка чужого імені пов'язана з задоволенням з минулого / Фото Unsplash

Мусимо зізнатися, що Пфаус нас не на жарт заспокоїв. Адже раніше згадка імені колишнього під час сексу здавалася кінцем світу. А виявилося, що панікувати ні в якому разі не варто. Згадка чужого імені – це не обов'язково може бути колишній – може лише свідчити, що ти наблизився до потрібного результату.

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Сприймай озвучення чужого імені під час сексу як комплімент. А також відкинь нарешті негативні думки, які можуть стати на заваді отриманню задоволення.