Виявилося, що саме чоловіків-феміністів жінки вважають найкращими коханцями. Дізнайся, що змушує робити цю категорію чоловіків привабливішими в очах представниць прекрасної половини людства.

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Фемінізм – про гендерну рівність

Чоловіки можуть асоціювати себе з фемінізмом, щоб дистанціюватися від застарілих гендерних ролей, токсичних моделей мужності. Ба більше: це дозволяє їм поставити чітку грань між собою й багатьма іншими проблемами, пов'язаними зі стереотипами, з якими досі живе безліч людей.

Соціологи Макс Стік і Тіна Фетнер, наприклад, поставили питання, пов'язане з гендерною рівністю у спальні. Мовляв, чи стурбовані чоловіки оргазмом партнера так само як власним?

Чоловіки-феміністи частіше займаються сексом

Двоє дослідників спостерігали, чим сексуальне життя чоловіків-феміністів відрізняється від сексуального життя чоловіків, які заявляють про свою непричетність до фемінізму. Зокрема, їх цікавило чи по-різному вони поводяться під час сексу?

Для цього вони проаналізували підвибірку гетеросексуальних чоловіків, які ідентифікують себе як феміністів. Саме ж опитування проводилося в Канаді. У ньому ставили питання не лише про сексуальність, а й про особисту сексуальну поведінку, сексуальне минуле та політичні й соціальні цінності.



Чоловіки-феміністи частіше займаються сексом, ніж інші / Фото Unsplash

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З усіх опитаних канадських гетеросексуалів лише близько 22% чоловіків ідентифікували себе як феміністів. Більшість чоловіків, близько 60%, заявили, що вони не вважають себе феміністами. І лише 18% не впевнені у своїх думках з цього приводу. Дослідження також показало, що чоловіки-феміністи частіше мали середній і високий рівень освіти.

Загалом же результати опитування показують, що чоловіки-феміністи частіше займаються сексом. Також вони повідомляли, що пізніше віддавалися плотським утіхам, якщо порівнювати з чоловіками, які не вважають себе феміністами.



Фемінізм дозволяє чоловікам турбуватися про рівність в отриманні задоволення / Фото Unsplash

Секс у чоловіків-феміністів інший

Також вдалося виявити певні розбіжності у підході до партнера та досягненні задоволення під час заняття сексом. Чоловіки, які стверджували, що вони – феміністи, і навіть ті, хто не був упевнений у своїй позиції, повідомляли про вищі показники орального сексу.

Чоловіки-феміністи частіше робили свої партнерці кунілінгус. Також вони отримували більше від сексу, ніж інші. Та й наука давно підтвердила, що жіноче задоволення проходить здебільшого через стимуляцію клітора. Хоча сам жіночий оргазм має щонайменше 7 типів. Ми переконані, що учені зараз займаються пошуком нових.

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У висновку дослідження автори стверджують, що у сексі чоловіки-феміністи й ті, хто вагається щодо своєї позиції, демонструють сексуальну поведінку, спрямовану на задоволення жінки. Іншими словами: думка про рівність також трансформується у сексуальні практики, спрямовані на рівність у досягненні сексуального задоволення. А це означає, що чоловіки-феміністи не лише дарують максимум задоволення своїм партнеркам, а й отримують його. Усе просто!