І зради тут ні до чого: пари розповіли, що стало останньою краплею, яка штовхнула на розлучення

Розлучення – це завжди нелегкий шлях. Особливо, якщо ви були разом упродовж тривалого часу. Але що ж спонукає людей на цей крок. Як з'ясувалося, далеко не зради.

Науковці провели чергове дослідження. Його результати допомогли зрозуміти, що штовхає людей на ухвалення такого рішення. Цікаво, що конфлікти входять до переліку найпопулярніших причин.

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Чому люди подають на розлучення

Згідно з результатами дослідження, найчастіше серед причин, що спонукають до розлучення, називають:

відсутність зобов'язань (75% опитаних),

зраду (59,6%),

часті сімейні конфлікти та сварки (57,7%),

шлюб у молодому віці (45,1%),

фінансові проблеми (36,7%),

зловживання психоактивними речовинами, такими як наркотики та алкоголь (34,6%),

домашнє насильство (23,5%),

проблеми зі здоров'ям (18,2%),

відсутність підтримки з боку сім'ї (17,3%).



Що стало останньою краплею у шлюбі / Фото freepik

Щоб отримати такі результати, дослідники опитали 52 людини, які пережили розлучення. І коли учасників опитування запитали, чи повинен був їхній партнер докладати більше зусиль, щоб зберегти шлюб, 65,8% чоловіків і 73,8% жінок відповіли, що їхній колишній чоловік або дружина повинні були докладати більше зусиль, щоб запобігти руйнуванню стосунків.

З іншого боку, коли учасників запитали, чи повинні були вони самі зробити більше, щоб запобігти розлученню, лише 31,6% чоловіків і 33,3% жінок відповіли ствердно.

Ознаки того, що розлучення не за горами

Виявлення ознак того, що ваші стосунки можуть наближатися до розлучення, може бути болючим, але це також може бути можливістю розглянути проблеми та шукати рішення. Ось деякі ознаки того, що ваші стосунки можуть опинитися під загрозою.



Ці ознаки свідчать, що шлюб під загрозою / Фото freepik

Погіршення комунікації: відсутність ефективної комунікації (або постійно негативна і сповнена образ комунікація) може свідчити про те, що стосунки в небезпеці. Якщо партнери не можуть висловити свої потреби, вирішити конфлікти або вести змістовні розмови, це може бути ознакою того, що стосунки перебувають під загрозою.

відсутність ефективної комунікації (або постійно негативна і сповнена образ комунікація) може свідчити про те, що стосунки в небезпеці. Якщо партнери не можуть висловити свої потреби, вирішити конфлікти або вести змістовні розмови, це може бути ознакою того, що стосунки перебувають під загрозою. Емоційний розрив: брак емоційного та любовного зв'язку може призвести до відчуття, що пара віддалилася і втратила близькість. Якщо один або обидва партнери відчувають, що більше не розуміють і не підтримують один одного емоційно, це може бути ознакою того, що стосунки в небезпеці.

брак емоційного та любовного зв'язку може призвести до відчуття, що пара віддалилася і втратила близькість. Якщо один або обидва партнери відчувають, що більше не розуміють і не підтримують один одного емоційно, це може бути ознакою того, що стосунки в небезпеці. Відсутність зобов'язань: причина номер один у новому дослідженні – коли один або обидва партнери демонструють відсутність зусиль для досягнення спільних цілей, уникають відповідальності або не зацікавлені в роботі над стосунками. Це може бути ознакою того, що шлюб перебуває під загрозою.

причина номер один у новому дослідженні – коли один або обидва партнери демонструють відсутність зусиль для досягнення спільних цілей, уникають відповідальності або не зацікавлені в роботі над стосунками. Це може бути ознакою того, що шлюб перебуває під загрозою. Невірність: наявність зради і, як наслідок, брак довіри можуть бути надзвичайно шкідливими для стосунків. Якщо зради повторюються або питання довіри не вирішуються належним чином, це може призвести до погіршення стосунків і, зрештою, до розлучення.

наявність зради і, як наслідок, брак довіри можуть бути надзвичайно шкідливими для стосунків. Якщо зради повторюються або питання довіри не вирішуються належним чином, це може призвести до погіршення стосунків і, зрештою, до розлучення. Постійний конфлікт: Якщо пари опиняються в пастці повторюваних конфліктів і не можуть дійти згоди або розв'язати важливі питання, стосунки можуть опинитися під загрозою. Відсутність навичок вирішення конфліктів може призвести до образи та відчуження.

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Важливо зазначити, що ці ознаки не обов'язково гарантують розлучення. Але можуть свідчити про серйозні проблеми, які потребують уваги та роботи. Якщо у стосунках з'являються будь-які з цих ознак, бажано звернутися за професійною допомогою, наприклад, до сімейної терапії, щоб розв'язати проблеми та дослідити можливості для відновлення і примирення.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.