Чому ми так легко засинаємо на дивані, а потім крутимося і не можемо заснути в ліжку

Ситуація, з якою, напевно, знайомий кожен із нас: ввечері ти зручно влаштовуєшся на дивані, запускаєш черговий серіал на Нетфліксі – і раптом засинаєш. А через деякий час ти прокидаєшся – зазвичай не дуже бадьорим – та переходиш до ліжка.

Але там чомусь сон вже геть не йде, і ти крутишся, здається, цілу вічність, та все дарма. Що тут скажеш? Насправді, навіть якщо він здається дуже затишним, сон на дивані руйнує наш ритм сну. Тож не варто дрімати на дивані. А далі ти дізнаєшся чому.

Також цікаво Як не потрібно замовляти мартіні, якщо не хочеш заплутати бармена: прості поради

Чому ти так швидко засинаєш на дивані

Здається, дивани мають вбудований механізм, який дозволяє людині поринути в глибокий сон за кілька хвилин. Це не зовсім так, але є певний процес, який змушує тебе задрімати на дивані.

Спочатку виникає небажання лягати спати вчасно. Тобто ти вже втомився, але все одно лягаєш на диван, а не в ліжко.

Тоді мозок починає розпізнавати саме диван як місце для сну (особливо якщо ти засинаєш там не вперше).

Й автоматично починає виділяти гормон сну мелатонін, щойно ти потрапляєш на диван.

І от ти фактично привчив свій мозок до неправильної інформації, а з часом ця звичка тільки посилюється.

Насправді мозок повинен навчитися асоціювати ліжко зі сном, щоб міг перемикатися в режим сну тоді, коли треба. Тож коли ти втомився, найкраще відразу йти в ліжко і там засинати.



Сон на дивані – не шкідливий процес сам по собі, але є кілька нюансів / Фото valuavitaly@freepik

Чому слід уникати засинання на дивані

Спати на дивані не шкідливо – але й не корисно для здоров'я. Безвідносно до того, наскільки спокусливо затишним є твій диван, є кілька причин, чому все ж слід уникати засинання на ньому.

Погана якість сну. Диван – не ліжко, а вітальня – не спальня. Телевізор збоку та інші пристрої видають звуки, також багато джерел світла – все це змушує тебе прокидатися й загалом робить сон неспокійним.

Диван – не ліжко, а вітальня – не спальня. Телевізор збоку та інші пристрої видають звуки, також багато джерел світла – все це змушує тебе прокидатися й загалом робить сон неспокійним. Неправильний матеріал. Матеріал дивану – це не те саме, що матеріал матраца. Він не дуже добре підтримує положення тіла під час сну, не так добре поглинає тепло. Ні те, ні інше не є оптимальним для доброго сну.

Матеріал дивану – це не те саме, що матеріал матраца. Він не дуже добре підтримує положення тіла під час сну, не так добре поглинає тепло. Ні те, ні інше не є оптимальним для доброго сну. Біль у спині та шиї. Погана поза під час сну може призвести до болю в спині та шиї. На дивані зазвичай менше місця, ти часто лежиш не рівно, що може призвести до защемлення або спазму.

Погана поза під час сну може призвести до болю в спині та шиї. На дивані зазвичай менше місця, ти часто лежиш не рівно, що може призвести до защемлення або спазму. Болі в ногах. Невелике підняття ніг під час сну може бути корисним для кровообігу, але не варто дозволяти ногам звисати зі спинки дивана, можна отримати оніміння і поколювання в нижніх кінцівках.

Зауваж, є кілька простих порад, щоб уникнути засинання на дивані: не лягай, а сиди; періодично вставай та рухайся, щоб відновити кровообіг; не вимикай світло.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.