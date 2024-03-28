Фінляндія – найщасливіша країна у світі, і ось її 5 ключів до щастя

Коли ти запитуєш когось про ключі до щастя, то чуєш найрізноманітніші відповіді. Вони залежать від віку, способу життя або цілей людини, яка тобі відповідатиме. Хтось говоритиме про фінансову безпеку, подорожі, хтось про хороших друзів, хтось про родину тощо. Та на чиєму ж боці правда?

Спробуємо запитати у фінів, адже у 2024 році Фінляндію вкотре обрали найщасливішою країною світу. Її мешканці, звісно, не живуть в ейфорії без стресів і не стрибають від радості 24 години на добу 7 днів на тиждень. Але вони задоволені життям – що, в принципі, й означає стан щастя.

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А пов'язане воно з їхнім способом життя і певними звичками, які дозволяють фінам жити добре і відчувати себе добре, навіть коли вони постають перед труднощами.

Які ж ключі до щастя у найщасливішої країни світу

Насолоджуватися простим. За даними Visit Finland, важливою рисою фінів є те, що вони вміють радіти дрібницям. Це як-от гарний захід сонця, смачна їжа або цікава розмова з друзями. Це формує позитивне мислення і вміння знаходити хороше в кожному дні – без очікувань на щось величне.

За даними Visit Finland, важливою рисою фінів є те, що вони вміють радіти дрібницям. Це як-от гарний захід сонця, смачна їжа або цікава розмова з друзями. Це формує позитивне мислення і вміння знаходити хороше в кожному дні – без очікувань на щось величне. Час на природі. Багато досліджень підтвердили, що перебування на природі має багато переваг – допомагає покращити настрій, відновлювати енергію тощо. І фіни користуються цим, адже мають під рукою парки, острови й ліси, долучаються до активного відпочинку, кемпінгу, прогулянок на велосипеді та пішки.

Мешканці Фінляндії, звісно, не живуть в ейфорії, але все ж вони задоволені / Фото fxquadro@freepik