У Гарварді назвали 6 твоїх помилок, які стоять на заваді отриманню роботи мрії

Отримати роботу може бути складно. Річ у тім, що існує велика конкуренція, обмежена кількість варіантів, і є ті, хто вимагає багаторічного досвіду і багато спеціальних знань.

Але це не неможливо. Це відбувається щодня, і іноді тобі просто потрібно навчитися грати в цю гру. Похід на співбесіду – це частина процесу, це також трохи очікування, деякі відмови, можливості, які не такі хороші, як звучать, і робота мрії, на яку існує велика конкуренція.

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Річ у тім, що за нинішньої ситуації знайти роботу – не найпростіша і найшвидша річ у світі. Але, на думку Лайзи Кіркпатрік, яка написала про це в блозі Ascend для Harvard Business Review, не завжди в цьому винна ситуація, а деякі помилки, яких ти можеш припускатися, не усвідомлюючи цього.

За словами експерта, можуть статися дві речі:

перша – ти надсилаєш своє резюме, але тебе не запрошують на співбесіди,

друга – ти проходиш співбесіди, але жодна з них не дає тобі результатів, яких ти очікуєш.

І в обох випадках важливо проаналізувати, що ти робиш і як ти це робиш. Гайда знайомитися з 6 помилками, які гальмують твій шлях назустріч роботі своєї мрії.

1. Твоє резюме написане погано

Однією з причин, чому тебе можуть запросити на кілька співбесід або взагалі не запросити, є те, що твоє резюме написане неправильною мовою. Воно не відображає твоїх навичок і того, що ти можеш запропонувати, або є складним для розуміння і читання.

Важливо, щоб ти склав його так, щоб було легко зрозуміти, як твої навички та досвід відповідають тому, що шукають компанії, які тебе цікавлять. Воно не повинно бути занадто довгим, не повинно містити орфографічних помилок і правильно висвітлювати найважливіші навички, якими ти володієш.



Потурбуйся про правильне заповнення резюме / Фото yanalya

2. Ти не досліджуєш тенденції

За словами Кіркпатрік, яка також є директоркою Центру управління кар'єрою в Школі менеджменту Келлога при Північно-Західному університеті, існують тенденції найму та пошуку кандидатів, які змінюються з часом.

Тобі варто дослідити ці тенденції, щоб отримати чітке уявлення про те, які можливості існують, які вакансії мають найбільші та найкращі пропозиції. Які типи людей є найбільш потрібними та найуспішнішими в пошуку роботи, щоб ти міг ухвалювати найкращі рішення.

3. Ти не вмієш розповідати історії

Кіркпатрік пояснює, що для того, щоб встановити тісніший зв'язок з людиною, яка проводить з тобою співбесіду, передати емоції та переконати, що ти повинен вміти розповідати історії, головним чином, свою історію.

Тобі слід виділити найважливіші речі, виклики та твої уроки, маючи на увазі, що тобі не потрібно розповідати занадто довго і не потрібно розповідати всю історію свого життя. Але зосередься на найкращих моментах і на тому, що ти дійсно хочеш донести до співрозмовника.



Тобі потрібно вміти розповідати історії / Фото pressfoto

4. Ти не знаєш компанію, в яку подав заявку

Не провести невелике дослідження може бути дуже поганою ідеєю, оскільки це призведе до того, що ти не знатимеш, що їм потрібно від тебе, які навички вони шукають або які є можливості працевлаштування.

Незнання цього збільшує твої шанси виявитися не тим кандидатом, який їм потрібен, і це може бути причиною того, що ти не отримаєш співбесіду або пропозицію роботи.

5. Ти не демонструєш свої м'які навички

М'які навички – це такі навички, як комунікація, стійкість і критичне мислення. Це не технічні навички, а елементи, які можуть допомогти тобі краще працювати в команді, справлятися з тиском і стресом щоденних викликів, і це те, що ти також повинен взяти до уваги під час співбесіди.

Важливо показати, що ти володієш не лише знаннями, але й навичками, щоб бути хорошим колегою, хорошим працівником і людиною, яка не зламається під тиском.

6. Ти не ставиш правильних запитань

Перш ніж розпочати будь-який процес, ти повинен поставити собі кілька запитань, ти повинен бути в змозі відповісти, що ти шукаєш, що тебе цікавить, скільки ти хочеш заробляти, якою ти хочеш бачити свою кар'єру і на які посади ти зацікавлений претендувати. Щоб ти міг ухвалювати кращі рішення і бути краще підготовленими. Щоб у тебе було все необхідне для того, щоб домінувати на співбесіді і справити під неї краще враження.

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Гайда вчитися на чужих помилках. Це дозволить тобі досягнути успіху під час проходження співбесіди та отримати бажану роботу.