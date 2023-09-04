А ще дозволяє дізнатися, чи відповідаєш ти вимогам, чи маєш необхідні навички та знання для виконання завдань роботи, на яку ти претендуєш. І саме тому важливо навчитися контролювати свої нерви та робити все правильно.

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Під час співбесіди ти хочеш справити якнайкраще враження, але тобі також потрібно переконатися, що ти добре продаєш себе, демонструючи свою цінність і те, що ти можеш запропонувати. І є деякі речі, які тобі потрібно зробити після цього, але успіх у цій частині процесу має велике значення і відчиняє багато дверей.

За словами експерта Psychology Today Сюзани Краусс Вітборн, люди часто недооцінюють себе (іноді через те, що вважають, що повинні бути скромними і не "випендрюватися", але доводять справу до крайнощів), і це може значно ускладнити отримання бажаного – від вищої зарплати до підвищення на роботі.

Сусана Краусс Вітборн каже, що є 3 кроки (на основі дослідження, проведеного Університетом Райхмана), які можна і потрібно взяти до уваги, щоб навчитися краще продавати себе. І не лише на співбесідах, але й у будь-якій ситуації, коли ти прагнеш щось отримати. Наприклад, на побаченні або коли ти хочеш попросити про кращі умови на роботі, яку ти вже маєш.

1. Думай про себе як про гідного найкращої пропозиції

Ти повинен бути схожим на власну команду підтримки. Неважливо, чи це найкраща компанія у світі, чи мало хто туди потрапляє, чи велика конкуренція, ти повинен почати процес з думкою, що ти заслуговуєш на хороші можливості та пропозиції. І що ти не повинен погоджуватися на погану пропозицію тільки тому, що багато людей хочуть ту саму роботу.

Ти повинен взяти до уваги, що ти збираєшся виконувати роботу, що ти збираєшся зробити значний внесок і що ти збираєшся допомогти компанії досягти її цілей і розвиватися. І саме тому ти заслуговуєш на найкраще, що вони можуть тобі запропонувати.

2. Не забудь зробити зустрічну пропозицію

Багато людей вважають, що вони повинні погоджуватися на все, що їм пропонують. Але це може призвести до того, що вони залишаться в програші, отримають не таку вигідну угоду або почнуть свою нову роботу з дуже низькою зарплатою.

Це нормально – зробити зустрічну пропозицію. Спочатку ти повинен вислухати їхню пропозицію (у дослідженні йдеться про те, що краще спочатку вислухати, а потім вести переговори, так ти покажеш, що готовий знайти найкращий варіант для всіх і знаєш, на що заслуговуєш). Але ти також можеш вести переговори та просити про деякі речі, які тобі потрібні, і таким чином ти зможеш досягти компромісу, коли у тебе будуть кращі варіанти.



Не соромся робити зустрічну пропозицію / Фото aleksandarlittlewolf

3. Відпусти страх

Це може бути негативне мислення, самосаботаж, коли ти готуєшся до співбесіди, але не потрапляєш на неї, бо страх зупиняє тебе, або ситуація, коли ти неправильно відповідаєш на запитання, бо не підготувався.

Що тобі слід зробити, так це подумати про все, що тобі може знадобитися для того, щоб блищати на співбесіді (гарне вбрання, добре заповнене резюме, хороші відповіді, пунктуальність тощо...) і підготувати все це заздалегідь. Щоб у день співбесіди ти був добре підготовленим, з гарним настроєм і готовим здивувати найкращим чином.

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Скористайся цими порадами. Вони допоможуть тобі досягати бажаного результату та виходити після співбесіді переможцем!