Що буде з твоїм тілом, якщо повторно одягати брудний спортивний одяг

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Кожен з нас бодай раз у житті витягав з корзини для брудної білизни одяг, щоб поносити його ще раз. Ситуації бувають різними, тому це, хоч і не дуже нормально, але терпимо. Але що ж стосується спортивного одягу, то його двічі носити без прання не варто. Men 24 розповість тобі чому.
Проблема в тому, що на твоїй шкірі мешкають усілякі мікроорганізми, які можуть викликати появу бактерій, інфекцій і навіть грибків. Тож повторно одягати спортивний одяг без прання – не найкраща ідея.
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Під час тренувань ти пітнієш. А одяг, ясна річ, цей піт вбирає. Це сприяє розвитку мікроорганізмів, а також їхньому швидкому розмножуванню. Додай до цього тепло, і ти отримаєш вибухове комбо. Нагадаємо, що бактерії та грибки просто обожнюють рости у темних і вологих місцях.
Твій одяг вбирає піт під час тренувань / Фото Unsplash
Немає проблем з повторним використанням одягу, який безпосередньо не контактує з твоєю шкірою. Натомість футболки, шорти, штани й інші елементи краще прати після тренування.
Що буде, якщо ти одягнеш брудний одяг зі спортзалу? За словами дерматологів, якщо у тебе є така погана звичка, то дуже скоро на тебе очікують не надто позитивні наслідки. Про них ми розповімо далі.
Якщо ти носитимеш брудний спортивний одяг знову, то кількість бактерій на шкірі лише збільшиться. Тож у тебе підвищаться шанси отримати подразнення, свербіння. Ти відчуватимеш дискомфорт не лише під час тренування, а й після нього.
Піт складається з різних мінеральних солей. Вони технічно є металами, а також можуть викликати подряпини, які з'являються у ділянках з великим тертям.
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Деякі бактерії можуть викликати висипання, тому що скупчення жиру стає причиною закупорювання пор. Неприємні сліди можуть з'являтися на грудях, а також спині. Тому двічі подумай перед тим, як одягати брудну футболку знову.
Брудну футболку та шорти не варто одягати двічі / Фото Unsplash
Твій піт не пахне трояндами. Тож брудний спортивний одяг пахнутиме не надто приємно. Якщо ти ще й почнеш тренуватися в ньому, то після нагрівання аромат стане ще нестерпнішим. Це дратуватиме не лише тебе, а й тих, хто тренується поруч з тобою.
Носити чи не носити брудний спортивний одяг – вирішувати, звичайно ж, тобі. Але потім не кажи, що ми тебе не попереджали.
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