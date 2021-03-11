Що буде з твоїм тілом, якщо повторно одягати брудний спортивний одяг

Кожен з нас бодай раз у житті витягав з корзини для брудної білизни одяг, щоб поносити його ще раз. Ситуації бувають різними, тому це, хоч і не дуже нормально, але терпимо. Але що ж стосується спортивного одягу, то його двічі носити без прання не варто. Men 24 розповість тобі чому.

Проблема в тому, що на твоїй шкірі мешкають усілякі мікроорганізми, які можуть викликати появу бактерій, інфекцій і навіть грибків. Тож повторно одягати спортивний одяг без прання – не найкраща ідея.

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Під час тренувань ти пітнієш. А одяг, ясна річ, цей піт вбирає. Це сприяє розвитку мікроорганізмів, а також їхньому швидкому розмножуванню. Додай до цього тепло, і ти отримаєш вибухове комбо. Нагадаємо, що бактерії та грибки просто обожнюють рости у темних і вологих місцях.



Твій одяг вбирає піт під час тренувань / Фото Unsplash

Немає проблем з повторним використанням одягу, який безпосередньо не контактує з твоєю шкірою. Натомість футболки, шорти, штани й інші елементи краще прати після тренування.

Що буде, якщо ти одягнеш брудний одяг зі спортзалу? За словами дерматологів, якщо у тебе є така погана звичка, то дуже скоро на тебе очікують не надто позитивні наслідки. Про них ми розповімо далі.

1. У тебе може бути подразнення

Якщо ти носитимеш брудний спортивний одяг знову, то кількість бактерій на шкірі лише збільшиться. Тож у тебе підвищаться шанси отримати подразнення, свербіння. Ти відчуватимеш дискомфорт не лише під час тренування, а й після нього.

Піт складається з різних мінеральних солей. Вони технічно є металами, а також можуть викликати подряпини, які з'являються у ділянках з великим тертям.

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2. Акне або дріжджові інфекції

Деякі бактерії можуть викликати висипання, тому що скупчення жиру стає причиною закупорювання пор. Неприємні сліди можуть з'являтися на грудях, а також спині. Тому двічі подумай перед тим, як одягати брудну футболку знову.



Брудну футболку та шорти не варто одягати двічі / Фото Unsplash

3. Неприємний запах

Твій піт не пахне трояндами. Тож брудний спортивний одяг пахнутиме не надто приємно. Якщо ти ще й почнеш тренуватися в ньому, то після нагрівання аромат стане ще нестерпнішим. Це дратуватиме не лише тебе, а й тих, хто тренується поруч з тобою.

Носити чи не носити брудний спортивний одяг – вирішувати, звичайно ж, тобі. Але потім не кажи, що ми тебе не попереджали.

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