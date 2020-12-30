Будьмо відвертими, ти ж теж нюхаєш одяг перед тим як його знову одягнути. Якщо ж цей метод не надто тебе влаштовує – скористайся нашими порадами. У новому матеріалі ми розповімо тобі, скільки разів можна носити свій одяг перед тим, як прати його. Лови круту інструкцію на Men 24!

Зовсім не обов'язково чекати, поки одяг забрудниться або вкриється шаром жиру. Якщо ж тебе мучать сумління – прислухайся до порад Men 24. Ми розповімо тобі, скільки разів можна носити одяг перед тим, як відправити його до пральної машини!

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1. Спідня білизна та шкарпетки

Якщо ти досі не знав, то спідню білизну та шкарпетки варто носити лише протягом 1 дня. Не більше. Якщо ж нехтувати цим правилом, є ймовірність появи не лише неприємних ароматів, а й відчуттів. Ми рекомендуємо прати шкарпетки та труси перед сном. А спати лягати голяка або ж у домашньому одязі.



Спідню білизну та шкарпетки можна носити 1 раз / Фото pinterest

2. Футболки та спортивний одяг

Часто чоловіки, які навідуються до спортзалу, носять футболки та спортивний одяг по кілька разів. А цього експерти робити не рекомендують. Вони насичуються потом, в результаті чого можуть розмножуватися різноманітні мікроорганізми. Тож зарубай собі на носі: після 1 носіння футболку та спортивний одяг потрібно відправляти до прання. А після заняття спортом – відправитися у душ!



Футболку варто прати після кожного носіння / Фото mensjournal

3. Джинси

Експерти рекомендують не надто захоплюватися пранням джинсів. Це дозволить їм прослужити якомога довше. Натомість краще точково прибирати плями або забруднення. А от відправляти джинси до пральної машини можна через 6 тижнів носіння. Деякі бренди запевняють, що джинси узагалі варто прати кожні пів року. Тут уже дивися сам. Щоб ти не виглядав відвертим нечупарою!



Джинси можна прати після 6 тижнів – 6 місяців з моменту початку носіння / Фото unsplash

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4. Чиноси та шорти

Чиноси та шорти ми носимо влітку, тож прати їх потрібно частіше, ніж джинси. Тут усе дуже просто: ти у спеку пітнієш, тож твій одяг, наче губка вбирає усе, що виділяє твоє тіло. Тож їх експерти пропонують прати через 2 – 4 тижні з моменту початку носіння.



Шорти варто прати раз на 2 – 4 тижні / Фото unsplash

5. Сорочки та светри

Якщо не носити сорочки та светри на голе тіло, то носити їх можна від 1 до 3 тижнів. Піт вбиратиметься у футболку або майку, тож переживати через аромат не потрібно буде. Але варто звернути увагу на комір і манжети сорочки. Якщо вони забруднилися – не соромся відправити сорочку до пральної машини.



Сорочку та светр слід прати через 1 – 3 тижні носіння / Фото unsplash

6. Піжами

Якщо ти ходиш по дому у піжамі, то її потрібно регулярно прати. Цей одяг теж вбирає піт і жир, які виділяються твоїм тілом, тож чекати до останнього не варто. Як правило, піжами варто прати через 1 – 3 тижні з моменту початку носіння.



Піжаму експерти рекомендують прати через 1 – 3 тижні / Фото pinterest

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