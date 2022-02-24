Чому не варто починати бійку: незвичайні правила, яких повинні дотримуватися олімпійці

На літніх та зимових Олімпійських іграх можна побачити чи не найбільш об’єднавчі, душевні моменти у спорті. Можна побачити звитяги та рекорди.

А ще – втілення вкрай незвичайних правил, іноді навіть дивних. А проте їх неухильно дотримуються спортсмени-олімпійці.

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Суворі та незвичайні олімпійські правила

У фігурному катанні заборонені сальто назад

Сальто назад – це круто й красиво, але у фігурному катанні його виконувати не можна. Хіба по закінченню змагальної програми, на свій страх і ризик та суто для глядачів.

Той, хто замахнувся другим, отримує менше штрафного часу

Це про хокей. Хоча бої в олімпійському хокеї бувають рідко – можливо, саме через це правило. Спортсмени не хочуть починати бійку, бо отримають аж 5 хвилин у штрафній зоні. А от той, хто вступив у бійку вже після її початку – тільки 2 хвилини. Тому долучитися до колотнечі – чи не свята справа.

Баскетболісти можуть робити данк, а от висіти на обручі – ні

В олімпійському баскетболі дозволено робити данки. Однак гравцям не дозволено висіти на обручі після цього.

Світові рекорди з плавання спортсмени надсилають факсом

Одна з найдивніших умов на Олімпіадах. Якщо плавець встановлює світовий рекорд, він повинен надіслати свій запис факсом. Так, факсом. Рекорд не записується автоматично.

Фехтувальник не може залишати ігровий майданчик, поки судді думають

Якщо під час фехтувального бою судді повинні розглянути апеляцію, то на період її розгляду спортсмен не може залишати трасу для змагань. У 2012 фехтувальник Шін А-Лам з Південної Кореї майже годину просто стояв, очікуючи рішення суддів. Чи можеш ти собі уявити, що означає для налаштованого та розігрітого спортсмена – просто стояти?



Олімпіади – особливі змагання, серед іншого й своїми правилами / Фото unsplash

Борці повинні мати при собі носовичок

Олімпійським борцям доводиться постійно носити у своїй формі хустки – їх називають "кривавки". Так, їх використовують для очищення форми від крові – від крові суперника.

Олімпійські плавці можуть змащувати себе, але не занадто

Щоб уникнути шкоди від тертя, плавці можуть змащувати лікті та внутрішню частину стегон. Але вони не можуть використовувати занадто багато змазки.

У ватерполістів перед змаганням перевіряють нігті на ногах

Спортсменам з водного поло доводиться підстригати нігті на ногах, щоб уникнути неприємних подряпин під водою.

В Олімпійському селищі заборонено курити

На більшій частині території Олімпійського селища заборонено курити. Утім, насправді для тих, хто вирішить це зробити, є відведені місця.

З фудкорту Олімпійського селища можна брати тільки один предмет

Можна взяти яблуко. А от яблуко і тацю – ні. З фудкорту Олімпійського селища можна брати в руки тільки один предмет або один напій.