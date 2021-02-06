Учені назвали елемент гардероба, який не варто знімати під час сексу

Джерело:BBC
Практика свідчить, що заснути з холодними ногами – складна задача. І тут усе логічно: щойно твої нижні кінцівки зігріваються, кровоносні судини розширюються, що й дозволяє швидше заснути. Але, виявилося, шкарпетки можуть бути корисними й під час сексу. Розповідаємо, що про це думають науковці!
Дослідження Університету Гронінгена показало, що 80% пар, які займалися сексом у шкарпетках, досягали оргазму. Цікаво, що відсутність шкарпеток у ліжку дозволила досягнути оргазму лише 50% опитаних.
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На жаль, взимку твоя сексуальна активність може бути не в найкращій формі. Ба більше: тут навіть є специфічний термін – зимовий пеніс. Це не означає, що він буквально впадатиме у сплячку. Просто фізіологічно він буде меншим, адже холод має саме такий вплив.
"Кровоносні судини у статевому члені звужуються через низькі температури. При мінусових температурах пеніс може скорочуватися до 50%", – розповідає експертка з сексу Аннабель Найт.
Ба більше: холод стає причиною порушення ерекції та здатності досягнути оргазму. Причина дуже і дуже проста. Твоє тіло усіма силами намагається утримувати тепло й енергію всередині. При цьому посилюється кровообіг всередині тіла, що скорочує приплив крові до рук, ніг, а також статевого члена.
У холодну пору року учені рекомендують не знімати шкарпетки / Фото Unsplash
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"Чоловікам потрібно більше часу, коли їм холодно. Мозок інстинктивно думатиме про те, як зігрітися, замість того, щоб концентруватися на сексі", – додає експертка.
Єдине, що допомагає: або нагріти кімнату, в якій ви плануєте займатися сексом (що може негативно вплинути на сон), або ж просто одягнути шкарпетки. Так ти і зможеш отримати більше задоволення від сексу взимку, а також покращиш свій сон!
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