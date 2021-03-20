Науковці розповіли, чому неділя – улюблений день для сексу

Ти ставив собі питання: чому неділя – найкращий день для сексу? Психологиня Летісія Галеон розповіла, чому саме на цей день припадає максимальна сексуальна активність. Спойлер: не лише тому, що на неділю припадає вихідний.

Експертка Летісія Галеон наголосила на тому, що неділя – надзвичайно легкий день. Пари, як правило, намагаються встигнути зробити все в останній момент. І заняття сексом – не виняток.

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Якщо хочеш зайнятися сексом, почни з ранку

Я рекомендую парам, коли вони хочуть зайнятися сексом, починати з ранку. Я маю на увазі, що вони присвячують весь день турботі, розслабленню, складанню хорошого плану, створенню приємних моментів,

– додала вона.

Чому найкращий день – не субота?

Як показує практика, у п'ятницю, після важкого робочого тижня, ми віддаємо перевагу гучним вечіркам. Звичайно ж, у період пандемії коронавірусу усе не настільки просто, але запійного перегляду серіалів ще ніхто не скасовував. Тож субота – день відновлення. А ще на цей день у багатьох пар припадає прибирання в домі, а також похід на закупи. І тільки не кажи, що у вас не так.

Секс в інші дні узагалі можливий?

На думку психологині, ми надто багато працюємо, присвячуючи весь свій вільний час питанням, пов'язаним з роботою. Це, на жаль, негативно впливає на інтимне життя. Тож у будні про секс годі й думати. У суботу, як показує практика, ми надто заклопотані побутовими питаннями. А неділя – найкращий день не лише для повноцінного відпочинку, а й заняття сексом.



Неділя – день відпочинку та максимального розслаблення / Фото Pxhere

"Секс – спосіб убити вільний час і дуже хороше, здорове та веселе заняття. Взагалі-то, це хороший план. Крім того, науково доведено, що він допомагає на гормональному та фізичному рівні усунути або знизити стрес. І краще почати ним свій тиждень, якщо вихідний випав на неділю", – підбила підсумки експертка.

Тож ми просто закликаємо тебе почати неділю з сексу. Це надзвичайно приємне заняття не лише подарує приємні відчуття, а й зарядить енергією для нових звершень.

P.S. якщо так історично склалося, що у неділю в тебе не буває вихідних, то просто потурбуйся, щоб кожен ваш спільний вихідний починався з сексу. Це буде своєрідна традиція, яка не лише приноситиме задоволення, а й дасть вам можливість підтримувати іскру.

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