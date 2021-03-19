Ти, звичайно ж, можеш вивчати цілими днями Камасутру, але це не гарантує, що твоя партнерка буде задоволена у ліжку. Окрім вивчення ерогенних зон своєї дівчини, потрібно ще й знати, яка секс-поза подобається їй найбільше. Ми ж можемо тобі допомогти, назвавши улюблену серед жінок позицію у сексі.

Бренд Skyn ​​Condoms ініціював проведення опитування. Виробника контрацепції цікавило, яким секс-позам віддають перевагу жінки, а яким – чоловіки. Представниць прекрасної половини людства, котрі відповіли на пікантні питання, було 2827. А їхній вік – від 18 до 34 років. Розповідаємо, яку позицію варто взяти на озброєння, щоб подарувати максимум задоволення своїй партнерці.

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Найулюбленіша секс-поза жінок

Опитування свідчить про те, що 30,9% жінок віддають перевагу сексу в місіонерській позиції. Нуднішої відповіді годі було очікувати. Але ми чудово розуміємо, чому панянки віддають перевагу саме цій позі.

У місіонерській позі ваші тіла максимально близько. Також варто пам'ятати про зоровий контакт, який особливо цінують представниці прекрасної половини людства. А ще не слід ігнорувати поцілунки, які неабияк розігрівають твою кохану. Тож місіонерська позиція – найкращий варіант для тих, хто хоче подарувати справжнє задоволення партнерці.



Найбільше жінкам подобається секс у місіонерській позі / Ілюстрація Cosmo

Ми були відверто здивованими, але другу позицію у цьому рейтингу посідає "doggy-style". Цій секс-позі віддають перевагу 27,5% опитаних жінок. Нагадаємо, що саме цю позицію пов'язують з високим рівнем травматизму статевого члена. Тому варто бути обережнішим, використовуючи її.

А яка ж позиція на 3 місці? Ще одна несподіванка, адже "бронза" за секс-позою вершниці. Вона подобається 17,9% опитаних жінок.

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Зауважимо, що найменше жінки люблять кохатися у позиції стоячи. Їй віддали перевагу усього 1,4% опитаних. Удвічі більше жінок отримують неабияке задоволення від сексу у позиції зворотньої вершниці. А от секс у позі 69 подобається лише 4,5% представниць прекрасної половини людства.



А от найменше жінкам подобається секс у позиції стоячи / Фото Adobestock

Що ж стосується нас, чоловіків, то найулюбленіша секс-поза – "doggy style" (34%). Ми й не подивовані. Після неї іде місіонерська позиція, за яку проголосували 18% респондентів.

Тож у нас є щонайменше два збіги: місіонерська позиція та "doggy style". Чергуй їх, щоб отримувати та дарувати максимум задоволення під час сексу зі своєю коханою!

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