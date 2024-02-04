Аж ніяк не зради і ревнощі: чому останнім часом частіше розлучаються пари

Коли ми думаємо про причини розриву стосунків, перше, що спадає на думку, – це, мабуть, ревнощі, зрада або просто те, що кохання закінчилося. Реальність же може бути дещо іншою.

Є дещо, про що ми забуваємо, що є значно важливішим: зростання як особистості у той самий час.

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Важливий паралельний ріст у парі

У будь-яких стосунках зростання і зміни є фундаментальними для досягнення нашого найбільшого потенціалу, як особистого, так і в парі. Коли це відбувається лише з одним партнером, динаміка між ними змінюється. Одна людина стає більш батьківською і виховує, а інша стає, так би мовити, дитиною у стосунках. Очевидно, що це не може бути здоровим, бо заважає нам розвиватися разом.

Коли ми не докладаємо зусиль, щоб рости, ми перестаємо усвідомлювати свої помилки і те, як наш спосіб мислення, говоріння чи дії впливають на інших. І коли це відбувається, наші стосунки перестають розвиватися, вони перестають бути зрілими, і саме інша людина несе весь тягар на своїх плечах.

У такій ситуації людина, яка дозріває, в кінцевому підсумку розвиває певну образу, тому що вона стає відповідальною за всі аспекти пари: від спільного життя, планів, які вони будують разом, до спроб правильно спілкуватися. Якщо це триває занадто довго, стосунки, швидше за все, розпадуться, тому що жоден з партнерів не перебуває на тому самому етапі свого життя.



Важливо, щоб ви у парі зростали та переживали зміни / Фото lookstudio

Як запобігти розставанню

Але чи можна це змінити, і як ми можемо запобігти тому, щоб ця динаміка не взяла гору над нашими почуттями? Перш за все, варто припустити, що зміни і зрілість є фундаментальними частинами життя: коли ми переживаємо певні речі, ми вчимося на них, і наш спосіб бачення світу вже не є таким, як раніше. Якщо це не є спільним для нас обох, це створює дистанцію між нами.

Для того, щоб у пари було майбутнє, обоє повинні бути готові зустріти ці зміни разом. Це шлях постійного особистого перевідкриття, який завжди більш терпимий, коли його супроводжують. Якщо ми йдемо ним і дозволяємо партнеру супроводжувати нас, наш зв'язок зміцнюється, і ми зможемо пережити плин часу.

Перш за все, ми повинні надавати пріоритет відкритому і чесному спілкуванню, тому що воно є основою будь-яких стосунків. Розкажи людині, яку ти любиш, про твої цілі, мрії, прагнення, а також про твої страхи і сумніви. Її точка зору відіграватиме важливу роль на нашому шляху до успіху, а ми зможемо допомогти їй з її точкою зору. Таким чином буде створено безпечний простір, в якому панує повна довіра та взаєморозуміння.

Може бути дуже корисно знайти заняття, якими ми обоє захоплені, щоб займатися разом і мотивувати один одного до вдосконалення. Це може бути спорт, гончарство або читання. Будь-що, що є зв'язком між вами і водночас змушує вас вчитися чомусь новому. І якщо є щось важливе в будь-яких стосунках, то це те, що ви обоє берете на себе зобов'язання продовжувати вчитися.



У вас обов'язково має бути якесь спільне хобі / Фото freepik

Хоча ти також повинен знати, що не все ваше життя має бути спільним. Ви повинні мати індивідуальний простір, щоб розвиватися як люди в особистий спосіб, розуміючи, що кожен з вас повинен жити власним досвідом, віддаляючись від ревнощів, заздрощів чи недовіри.

Згодом ви зможете разом відсвяткувати ваші досягнення і надолужити пережите. Для цього вам потрібно буде знайти час, поговорити про ваші стосунки і про те, як ви обоє відчуваєте, що змінюєтеся, відкрито визнати, що в той самий час ви також можете відчувати, що ваші стосунки змінилися, і попрацювати над проблемами, які вам потрібно вирішити, щоб вони не стали ще серйознішими.

Прийняття гнучкої точки зору і відкритість до змін покаже твоїй партнерці, що ти розумієш її життєві процеси і, хоча це може бути не завжди легко, ти будеш її підтримувати. Кожні стосунки проходять через різні етапи, і тільки разом ми можемо подолати перешкоди на цьому шляху.

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Тільки розвиваючи себе як особистості, ми можемо досягти здорових стосунків, в яких взаємна підтримка – один з фундаментальних стовпів. Якщо ви команда, ваші стосунки не повинні закінчуватися розривом.