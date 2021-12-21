Чому пари перестають займатися сексом і як це виправити

На жаль, потрібно визнати, що з часом сексуальне бажання у пар починає згасати. І на це є безліч причин. Деякі з них, до слова, досить неоднозначні. Пройдемося по них і розповімо, як з цим впоратися.

Ясна річ, секс – не найважливіше, що є у нашому житті. Але він безумовно є важливою складовою щасливих і міцних стосунків. Тож було б добре розуміти, чому його стає менше, а також знати, як з цим упоратися. На щастя, у цьому випадку ми тобі допоможемо!

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Згідно з Psychology Today, скорочення кількості сексу може бути проблематичним у стосунках. Це змушує людей почуватися небажаними, а також сумніватися у собі. Що, в результаті, спричиняє розчарування.

Чому пари перестають займатися сексом?

Через виснаження

Це впливає на різні сторони життя і, на думку експертів, є одним із найлютіших ворогів сексуального потягу. Напруга на роботі, безліч завдань та години, просиджені в офісі, можуть змусити секс відійти на другий план.



Виснаження негативно впливає на сексуальний потяг / Фото Christian Erfurt

Не подобається власне тіло

Тіло змінюється з роками, і ніхто не виглядає однаково у 20 й у 40 років. Тож це може викликати певну невпевненість, через яку секс стає явищем рідкісним. Усе тому, що мало хто хоче слухати у свою сторону критику або засудження. Особливо, коли вони звучать від людини, яку ти любиш.

Нудьга

"Відсутність новизни" або рутина можуть стати причиною втрати інтересу до сексу. А все тому, що ви щоразу використовуєте одні і ті ж позиції або робите це лише у спальні. Тож не дивно, що з часом бажання до такого сексу банально зникає. З цим теж треба рахуватися.



Одноманітність – лютий ворог сексу / Фото Damir Spanic

Дефіцит довіри

Довіра до партнера може суттєво знизитися. Особливо після зради або обману. Тож це може вплинути не лише на стосунки, а й на бажання займатися сексом. До слова, за відсутності довіри ви можете просто не могти обговорювати те, що вас турбує. Що, в результаті, змушуватиме шукати розраду на стороні. Нагадаємо, що довіра – стовп, на якому тримаються стосунки.

Злість

Гнів – нормальна людська емоція. Але якщо він виходить з-під контролю, то це може вкрай негативно вплинути на стосунки. Якщо постраждають вони, то постраждає й інтимна їхня сторона. Тож не дивно, що ніяким сексом у вашій спальні і не пахнутиме.

Що можна зробити, щоб повернути секс?

Комунікація

Якщо ти зауважив, що твоя партнерка втратила цікавість до сексу, важливо поговорити та спробувати знайти корінь проблеми. Але тут важливо не тиснути та не шукати простих відповідей. Вам обом має бути комфортно спілкуватися на цю тему. Адже лише так вдасться знайти оптимальне рішення, яке влаштує вас обох.



Не бійтеся обговорювати секс / Фото mimi lalaa

Хороший сон

Ти не повіриш, але хороший сон надзвичайно важливий для статевого потягу. Усе тому, що виснаження може вплинути як на бажання, так і на продуктивність. Тому слід приділяти цьому процесу достатньо часу. Після хорошого відпочинку залишатимуться сили і на роботу, і на секс.

Спробуйте щось нове

Один з найкращих способів запобігти перетворенню сексу на рутину – дослідити фантазії та речі, яких ви раніше не пробували. Це слід обговорити, визначити правила, а також зрозуміти, що приносить задоволення вам обом. Вийдіть з зони комфорту, щоб пережити нові приємні відчуття.



Варто спробувати експериментувати у сексі / Фото We-Vibe Toys

Особиста гігієна

Медитуй, бережи себе, не забувай займатися спортом і правильно харчуватися. Це не лише допоможе тобі краще почуватися, а й подарує ще більше сил та енергій для того, щоб повернути інтимне життя у правильне русло. А ще ти зможеш прокачати свою впевненість, яка надзвичайно важлива у цьому питанні.

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Тобі варто знати ворога в обличчя, якщо хочеш з ним поборотися. Визначив проблеми, через які сексуальне життя пішло на спад? Тоді пора братися за методи, які допоможуть повернути секс у вашу спальню. Як бачиш, усе доволі просто. Головне – не боятися говорити та експериментувати.