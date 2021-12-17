Цього разу сконцентруємо свою увагу на тому, як подарувати їй ще більше насолоди під час прелюдії. Дізнайся, що потрібно зробити, щоб вона тривала довше та була ще приємнішою.

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1. Роздягайтеся повільно

Варто уникати поспіху та якомога швидше вирушати у ліжко. Натомість варто зробити з роздягання цілу виставу. Бажано пестити її тіло, погладжувати крізь одяг. І лише у процесі цього можеш повільно знімати з неї одяг.

2. Роби масаж тіла

Подумай про те, щоб зробити своїй партнерці приємний масаж тіла. Це дозволить не лише розслабити її, а й подарувати додаткове задоволення. А ще ти можеш подразнювати її ерогенні зони.

Для еротичного масажу рекомендуємо використовувати олії. Це дозволить зробити цей процес ще насиченішим.



Еротичний масаж неабияк розігріє твою партнерку / Фото Conscious Design

3. Озвучуй своє бажання

Нас, чоловіків, часто вчать стримувати свої емоції. Але ми рекомендуємо цього не робити. Натомість краще казати своїй партнерці, що ти хочеш її, і що тобі максимально приємно бути поруч з нею. Це дозволить підтримувати вогник пристрасті між вами, а також розтягувати прелюдію. Усе це, в результаті, дозволить зайнятися незабутнім сексом.

4. Використовуй брудні розмови

Дозволь собі трохи брутальності та того, що ти соромишся озвучувати у звичайному житті. Тож ти можеш додати трохи вульгарності. Вона дозволить твоїй партнерці почуватися максимально бажаною, а також ще більше хотіти сексу з тобою. А ще такі фрази можуть підігрівати інтерес.



Використовуй сміливо брудні слова у ліжку / Фото Dainis Graveris

5. Підтримуй зоровий контакт

Надзвичайно важливо підтримувати зоровий контакт. З його допомогою твоя партнерка почуватиметься бажаною. Тож не соромся дивитися їй у вічі та казати, наскільки сильно вона збуджує тебе.

6. Використовуй секс-іграшки

Варто раз і назавжди збагнути, що секс-іграшки не здатні замінити тебе. Тож ти можеш сміливо використовувати їх для того, щоб розпалити вогонь у своїй партнерці. Сприймай їх як своїх помічників, а не замінників. Це дозволить не лише подарувати партнерці максимум задоволення, а й підготувати її до гарячого сексу.



Секс-іграшки – твої союзники, а не вороги / Фото Gwen Mamanoleas

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти можеш не лише розтягнути задоволення під час прелюдії, а й подарувати ще більше кайфу своїй партнерці. Ми ж нагадуємо про те, що саме завдяки вдалому розігріву можна зробити секс незабутнім і надзвичайно приємним.