Чому все більше людей подають на розлучення: на це є 5 вагомих причин

Сьогодні розлучення вже не є чимось табуйованим. Адже все більше людей усвідомлюють, що вони більше не повинні залишатися в шлюбі, який робить їх нещасними.

Окрім очевидних причин, є ще кілька факторів, адже і чоловіки, і жінки зараз шукають душевного спокою. Близько 40% шлюбів закінчуються розлученням. І близько 1 мільйона пар "перерізають пуповину" щороку, згідно з дослідженням 2015 року в Психосоматичній Медицині. Гайда розбиратися, чому ж люди розлучаються.

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1. Брак кохання

Ми часто забуваємо сказати своїм партнерам "Я тебе кохаю" після одруження! Ми сприймаємо це як належне, і поступово кохання, яким ми колись обдаровували наших партнерів, зменшується, а це є основною причиною розлучень.

Згідно з дослідженням, опублікованим у 2020 році в Journal of Sex & Marital Therapy, в опитуванні 2 371 розлученого, майже половина з них звинувачували брак любові та близькості. Емоційна недоступність – вагома причина для розлучення.



Дефіцит почуттів часто штовхає на розлучення / Фото freepik

2. Різні потреби в спальні

Іноді, з часом, у нас з'являються різні потреби в спальні. Є багато пар, які хочуть відкритого шлюбу, або найчастіше мають невідповідні сексуальні потяги. Сексуальна несумісність може вбити клин між тобою та твоєю партнеркою.

3. Невірність

Зрада або невірність є дуже поширеною причиною розлучення. Коли хтось виходить зі шлюбу, щоб задовольнити свої потреби (які можуть бути сексуальними або емоційними), це крок до загибелі вашого шлюбу.

Відновлення довіри – це не жарт. Згідно з дослідженням психології подружніх пар і сім'ї 2013 року, більшість розлучених сказали, що зрада була важливим фактором, який вплинув на їхнє рішення розлучитися.

4. Неповага до партнера

Жоден партнер не є ідеальним, і ми всі це знаємо. Ми повинні приймати їх з усіма їхніми недоліками. Але проблеми виникають тоді, коли ми починаємо бачити в нашому партнері когось нижчого за нас. Це тривожний сигнал. Закочування очей, насмішки, обзивання і приниження – все це дуже руйнівно і часто призводить до розлучення.



Відсутність поваги також може стати причиною розлучення / Фото Drazen Zigic

5. Будь-яке насильство

Фізичне насильство, звичайно, неприйнятне. Але люди не усвідомлюють, що емоційне насильство також нестерпне. Потреба в контролі, попит, але відсутність пропозиції в плані потреб або чогось подібного, безвідповідальність, обман, пошук винних, спалахи гніву. Все це способи емоційного насильства. Ті, хто усвідомлює це, починають діяти і подають на розлучення.

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Якщо твій шлюб тріщить по швах і не приносить тобі щастя та радості, то, можливо, розлучення – найкращий шлях. Якщо ж є бажання та можливість боротися за спільне щастя, то варто це робити. Який би шлях ти не обрав, пам'ятай про комунікацію та враховуй думки своєї коханої.