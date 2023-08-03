Звичайно, хороші стосунки не будуються на одному лише сексі. Ви повинні будувати емоційні зв'язки, довіру, спілкування, спільне проведення часу, спільну діяльність та інтереси, серед іншого. Але це, безумовно, є чимось важливим, що пов'язане з питанням фізичної та емоційної близькості.

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І так само як сексуальний потяг може змінюватися в різні періоди життя (іноді він зростає, а іноді знижується), сексуальне задоволення також не є фіксованим. А це означає, що якщо ти його не відчуваєш, то ти можеш щось зробити, щоб це змінити.

За даними Medical News Today, багато пар можуть втратити інтерес до сексу після того, як вони прожили разом 1 рік. І це також може мати негативний вплив на щастя і задоволеність стосунками. Але що можна зробити, щоб повернути сексуальне задоволення або підвищити його?

1. Відкрите спілкування (і проси про те, чого хочеш)

Спілкування дуже важливе, і без нього стосунки не можуть рухатися вперед або розвиватися. Але ти повинен розуміти, що ти не тільки повинен спілкуватися про фільми, які тобі подобаються, теми, які тебе цікавлять, плани на майбутнє, особисті історії або сумніви чи занепокоєння щодо стосунків. Ти також повинен використовувати це в сексуальній сфері.



Потурбуйся про те, щоб між вами було відкрите спілкування / Фото lookstudio

Щоб відчувати більше задоволення, потрібно задовольняти свої потреби, а для цього потрібно про них говорити. Ти повинен навчитися просити про те, чого хочеш, говорити про свої фантазії або бажання. Але ти також повинен навчитися слухати свою партнерку, щоб бути впевненим, що кожен отримує те, що він дійсно хоче. А спілкування зміцнює зв'язок, що також допомагає приносити задоволення.

Чого тобі не слід робити? Вимагати, засуджувати або змушувати іншу людину відчувати тиск, щоб зробити те, в чому вона не впевнена або чого не хоче робити.

2. Урізноманітнюй стосунки

Однією з головних проблем, з якою стикаються всі пари, є проблема рутинної нудьги: коли ви робите одне й те саме знову і знову. Це може зробити все одноманітним і змусити тебе втратити інтерес до певних речей, в тому числі до сексу.

Необов'язково мати величезний репертуар позицій, ігор чи іграшок. Але варто робити щось, що допоможе розвіяти монотонність і принесе відчуття пригод або новизни. Це може бути так само просто, як спробувати позицію, яка цікава вам обом, зайнятися сексом у несподіваному місці або скористатися моментом і влаштувати більш спонтанну і незаплановану зустріч.

Різноманітність корисна як для фізичних вправ, так і для сексу, тому не забувай про це і почни, наприклад, з фантазій, які вам обом цікаво дослідити.

3. Прихильність і зв'язок

Згідно зі статтею, опублікованою в Harvard Health Publishing при Гарвардській медичній школі, фізична прихильність також є важливим елементом сексуального задоволення.

Цей тип прихильності не обов'язково має бути сексуальним за своєю природою. Він може складатися з таких речей, як обійми, сидіння поруч під час перегляду телепередачі або невеликі дотики протягом дня, які сприяють зміцненню фізичного та емоційного зв'язку.



Вам потрібно підтримувати прихильність та зв'язок / Фото lookstudio

Психологія також стверджує, що за наявності такого зв'язку можна відчути більше задоволення або навіть сексуальне бажання. Саме тому так важливо проявляти прихильність фізично.

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Скористайся цими порадами. З їхньою допомогою можна покращити не лише емоційний зв'язок у парі. Це також позитивно вплине на ваше інтимне життя.

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