Чому первісні люди не мали проблем із зубами

Чимало археологів та зацікавлених у старожитностях людей зауважували, наскільки добрий вигляд мають зуби первісних людей. Причому безвідносно до місця, де рештки цих людей знаходили.

У останках різних представників роду Homo sapiens тисячолітнього віку вчені помічали добре збережені, рівні й білі різці. А кутні зуби – так взагалі немов зійшли з рекламного плаката стоматологічної клініки.

Це цікаво Про зуби мудрості й слабкий хребет: коли еволюція звернула не туди

Чому ж так, якщо давні люди не користувалися ані зубною щіткою, ані навіть пастою?

Чому люди стародавні мали кращі зуби, ніж люди сьогодення

Дрібка історії

В епоху палеоліту (завершилася 11 – 12 тисяч років тому) людиноподібні ще нічого не знали про карієс. Археологи наразі не знайшли жодного черепа з давнього кам'яного віку, у якому б були пошкоджені хворобою зуби.

(завершилася 11 – 12 тисяч років тому) людиноподібні ще нічого не знали про карієс. Археологи наразі не знайшли жодного черепа з давнього кам'яного віку, у якому б були пошкоджені хворобою зуби. Все змінилося у неоліті – коли мисливці й збирачі перейшли до землеробства і скотарства. У ту епоху карієс з'явився, але все ще рідко турбував людей.

– коли мисливці й збирачі перейшли до землеробства і скотарства. У ту епоху карієс з'явився, але все ще рідко турбував людей. Далі прийшла епоха бронзи – відтоді й до приблизно XII століття до нашої ери уражені хворобою зуби були, та археологи знаходили їх у здебільшого рештках літніх людей.

– відтоді й до приблизно XII століття до нашої ери уражені хворобою зуби були, та археологи знаходили їх у здебільшого рештках літніх людей. А от коли знаряддя праці людей стали залізними , карієс почав вражати й молодих людей, причому глибше та жорсткіше. Фахівці вважають, що все це сталося через зміни побуту, умов життя та харчування людей.

, карієс почав вражати й молодих людей, причому глибше та жорсткіше. Фахівці вважають, що все це сталося через зміни побуту, умов життя та харчування людей. Спроби лікувати зуби вперше зафіксовано у Стародавньому Єгипті приблизно 4,5 тисячі років тому. У тодішніх папірусах описані ушкодження ясен і карієс (його причиною вважали хробака, який їсть зуби).

приблизно 4,5 тисячі років тому. У тодішніх папірусах описані ушкодження ясен і карієс (його причиною вважали хробака, який їсть зуби). У Месопотамії, Індії, Китаї, на території майя та ацтеків також знали про карієс і деякі способи боротьби із ним. Лікували зуби травами, а іноді й хірургічно.



Стародавні люди мали кращі зуби, ніж сучасні / Фото pinterest

Чому ж зуби давніх людей були кращими

Жування

Неандертальці й пітекантропи, на відміну від сучасних Homo sapiens, їжу (як рослинну, так і тваринну) здебільшого споживали сирою. Таку їжу треба було довго та ретельно жувати, тож емаль давніх людей була значно міцнішою.

Але це геть не означає, що сучасна людина може почати все їсти сирим, і у неї зразу стануть здоровими зуби. Сьогодні людський організм генетично й еволюційно пристосований до інакшого харчування.

Але – посилене жування й активне слиновиділення дійсно інтенсифікують кровообіг і обмін речовин у всіх ланках жувального апарату, що сприяє стійкості емалі та дентину проти карієсу.

До теми 10 міфів про стародавній світ, у які чомусь досі вірять

Цукор

Чимало науковців безпосередньо пов'язують стоматологічні проблеми сучасних людей з надмірним вживанням цукру. Якщо зазирнути до історії, то видається так, що проблема ця виникла після мандрівки Колумба до Америки.

Тоді європейці завезли американську цукрову тростину, яка помітно змінила раціон солодкого в іспанців, німців, італійців і французів. Раніше її також знали, але возили з Індії довгим і складним шляхом як вкрай цінний продукт.

Отже, вже у середині XVI століття цукор став масовим продуктом і частиною повсякденної кухні. Хоча буквально за століття до того цей продукт продавали тільки в аптеках як ліки.



Ретельно жувати, менше споживати цукру, більше перебувати на сонці / Фото unspash

Сонце

Нестача кальциферолів (вітаміну D), які в організмі людини виробляються під впливом сонячних променів, без сумніву, створює проблеми для здоров'я. І на здоров'я зубів (зокрема, мінералізацію у дентині) – також.

Стародавні мисливці й збирачі цієї проблеми не знали, адже мешкали у здебільшого теплих краях і достатньо часу перебували на сонці.

Під час міграцій у суворіших північних землях люди адаптувалися й до нових умов життя. Але – дефіцит вітаміну D таки виник, а відтак і позначився на зубах їхніх нащадків.