Чому первісні люди не мали проблем із зубами

Джерело:за матеріалами Sapiens
Чимало археологів та зацікавлених у старожитностях людей зауважували, наскільки добрий вигляд мають зуби первісних людей. Причому безвідносно до місця, де рештки цих людей знаходили.
У останках різних представників роду Homo sapiens тисячолітнього віку вчені помічали добре збережені, рівні й білі різці. А кутні зуби – так взагалі немов зійшли з рекламного плаката стоматологічної клініки.
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Чому ж так, якщо давні люди не користувалися ані зубною щіткою, ані навіть пастою?
Стародавні люди мали кращі зуби, ніж сучасні / Фото pinterest
Неандертальці й пітекантропи, на відміну від сучасних Homo sapiens, їжу (як рослинну, так і тваринну) здебільшого споживали сирою. Таку їжу треба було довго та ретельно жувати, тож емаль давніх людей була значно міцнішою.
Але – посилене жування й активне слиновиділення дійсно інтенсифікують кровообіг і обмін речовин у всіх ланках жувального апарату, що сприяє стійкості емалі та дентину проти карієсу.
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Чимало науковців безпосередньо пов'язують стоматологічні проблеми сучасних людей з надмірним вживанням цукру. Якщо зазирнути до історії, то видається так, що проблема ця виникла після мандрівки Колумба до Америки.
Отже, вже у середині XVI століття цукор став масовим продуктом і частиною повсякденної кухні. Хоча буквально за століття до того цей продукт продавали тільки в аптеках як ліки.
Ретельно жувати, менше споживати цукру, більше перебувати на сонці / Фото unspash
Нестача кальциферолів (вітаміну D), які в організмі людини виробляються під впливом сонячних променів, без сумніву, створює проблеми для здоров'я. І на здоров'я зубів (зокрема, мінералізацію у дентині) – також.
Під час міграцій у суворіших північних землях люди адаптувалися й до нових умов життя. Але – дефіцит вітаміну D таки виник, а відтак і позначився на зубах їхніх нащадків.