Романтичний та таємничий стародавній світ, овіяний у свідомості кожного з нас легендами з книг та фільмів. Але яким цей світ був насправді? Сьогодні поговоримо про динозаврів, первісних людей, піраміди з ієрогліфами та давніх греків.

Як насправді виглядали динозаври? Чи можна сьогодні споживати те, чим харчувалися первісні люди? Чи дійсно єгиптяни писали ієрогліфами, а піраміди завжди були такими, якими ми їх бачимо зараз? І чому грекам приписують тоги?

На ці питання спробував знайти відповідь Men 24 у частині першій розвідки про міфи навколо стародавнього світу.

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Міф: динозаври виглядали як рептилії

У масовій культурі динозаврів показують найчастіше як гігантських двоногих рептилій з лускатою шкірою – на кшталт сучасних крокодилів. І це не дивно, адже тривалий час саме такий образ вважали цілком науковим.

Однак сучасні палеонтологічні знахідки переконливо доводять, що динозаври – дуже близькі до птахів. Набагато ближчі, ніж до ящірок. І більшість динозаврів мали тіло, вкрите пір'ям. Навіть знаменитий король хижаків – тиранозавр.

Це правда, птахи походять від динозаврів. Тож моторошні стародавні ящери насправді були зубастими та пазуристими… Курми.



Динозаври здебільшого були вкриті пір'ям / Колаж 24 каналу

Міф про палеодієту

Чимало прихильників ЗСЖ (здорового способу життя) вважають, що повернення до раціону наших далеких пращурів допоможе сучасній людині стати здоровішою. Так створили палеодієту – мовляв, їсти треба тільки те, що могли здобути стародавні мисливці й збирачі. Мовиться про м'ясо, рибу, овочі, фрукти, зелень і горіхи.

Насправді сучасна палеодієта має дуже мало спільного з раціоном людей епохи палеоліту. У ній занадто багато м'яса і риби (у первісних людей із цими продуктами були проблеми), а рослин, навпаки, замало.

Та й не вдасться відтворити справжній раціон первісної людини, адже за тисячоліття на Землі кардинально змінилися і рослинний, і тваринний світи.



Сучасна палеодієта не має нічого спільного з раціоном первісних людей / Фото wikidata

Міф: єгиптяни писали ієрогліфами

З чим асоціюється Стародавній Єгипет? Піраміди, фараони, ієрогліфи – 3 перші слова, які спадають на думку. Ієрогліфи – це такі малюнки, які зображали предмети побуту, богів, звірів, птахів тощо. Єгиптяни використовували їх майже 4 тисячі років.

Поширена думка, що ієрогліфи слугували людям за своєрідну абетку. Та насправді, що давно встановили вчені, ієрогліфи застосовували тільки в особливих випадках. Єгиптяни вірили, що записане у такий спосіб – здійсниться.

Ну і, зрозуміло, постійно писати цими складними знаками довго і важко. Тож у єгиптян була своя повсякденна писемність – ієратична, а пізніше демотична.



Порівняй побутове письмо стародавніх єгиптян та ієрогліфічне / Колаж 24 каналу

Міф: піраміди завжди були "стародавніми"

Гадаємо, проблема у тому, що в "історичних" фільмах про Стародавній Єгипет піраміди майже завжди показують у їхньому сучасному вигляді – старими та вкритими піском жовтуватого кольору. Дійсно, могло скластися враження, що такими вони були завжди.

Але насправді за фараонів піраміди були білосніжними. Їх будували з білого вапняку, дуже добре відполірованого – поверхня піраміди так відбивала сонячні промені, що на неї неможливо було дивитися.

Ясна річ, з часом камінь став нерівним, покрився піском, зістарівся. Але навіть зараз, погодься, піраміди величні. Важко навіть уявити, наскільки глибоко вони вражали людей кілька тисяч років тому.



Фрагмент облицювання Великої піраміди в Гізі / Фото Національного музею Шотландії

Міф: стародавні греки ходили у тогах

Ті ж книги та фільми склали образ стародавніх греків або як м'язистих атлетів, або як сивобородих філософів. О, ще й одягнених в якісь ганчірки на голе тіло. Ну, гаразд, не в ганчірки, а в тоги.

Ось тільки греки не вдягали тоги. Насправді їх винайшли етруски, від цього народу тоги запозичили їхні сусіди римляни (власне, вони й назвали цей одяг тогами).

Римляни фарбували тоги, розмальовували їх. А білі тоги носили тільки "кандиди" – претенденти на державні посади (звідси й слово "кандидат"). Греки ж носили плащі – гіматії. Які, до слова, ніколи не вдягали на голе тіло.



Картина Жака-Луї Давида "Смерть Сократа" / Фото Музею Метрополітен

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