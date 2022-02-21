Чому секс може зникнути з вашої спальні: 5 вагомих причин

Звичайно ж, кожному з нас хотілося б регулярно займатися сексом. Але у життя на наші плани є свої. До твоєї уваги 5 причин, чому секс може зникнути з вашої спальні.

Секс – те приємне заняття, якому приділяють свій час мільйони людей по всьому світу щодня. Але, як свідчить практика, він може стати рідкісним гостем, навіть у найщасливіших стосунках. Розповімо, що на це може впливати.

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Відразу ж обмовимося, що ці причини можуть бути актуальними як для панянок, так і для нас. Тож не варто вважати, що ти тут ні до чого.

1. Занадто багато гаджетів

Використання смартфонів – новий секс. Радше не сама наявність гаджета у руці, а емоції, які він викликає. Кожен лайк, повідомлення, сповіщення. Усе це викликає справжній ураган переживань. І вони можуть замінити ті відчуття, які ми переживаємо під час сексу.

Тож ми рекомендуємо виробити нове правило у ваших стосунках: ніяких смартфонів у спальні. Це, до слова, стосується і фітнес-браслетів та всіляких інших наручних гаджетів, які буквально засипають тебе сповіщеннями. Вас не повинно ніщо відволікати. І це може позитивно вплинути на емоційний і фізичний зв'язок між вами.



Нехай у спальні не буде місця для гаджетів / Фото Toa Heftiba

2. Стрес керує тобою

У твоєму житті завжди буде багато стресу. Моментами це будуть незначні хвилі, а моментами – справжні цунамі й урагани. Але це не означає, що негативні емоції повинні позбавляти тебе позитиву у житті.

Тобі потрібно навчитися підтримувати баланс. Не засмучуйся, зберігай спокій і пам'ятай про те, що секс – важлива складова ваших стосунків. Нехай він стане найкращою пігулкою проти стресу, а не зникає через нього.

3. Відсутність фізичної активності

Варто розуміти, що фізична активність позитивно впливає не лише на твою статуру. Вона ще й допомагає тобі бути на висоті під час сексу. Працюй над своїм тілом, щоб бути не лише задоволеним собою, а й дарувати кайф партнерці.

Нехай вона милується твоїми кубиками преса, поки ти на руках нестимеш її у спальню. І це не просто крута сцена з фільмів. Це реальність, яка може бути про вашу пару. Головне – не лінуватися ставати щодня кращою версією себе вчорашнього.

4. У тебе надмірні очікування

Потрібно бути чесним з собою: про секс ми, як правило, найбільше дізнавалися з порно. І саме воно викликає надмірні очікування від цього процесу, який повинен приносити суцільне задоволення.

Якщо природа не винагородила тебе показовими розмірами, то це не причина засмучуватися. Якщо ти не займаєшся сексом цілу ніч без жодної перерви – це не причина засмучуватися. Твоя задача – дарувати й отримувати задоволення. І нехай весь процес супроводжується позитивними емоціями та легкістю. Напругу залиш для наради на роботі, домовилися?



Навчися отримувати задоволення від процесу / Фото mimi lalaa

5. У тебе може бути депресія

На жаль, у життя можуть бути зовсім інші плани. Тебе можуть переслідувати негативні думки, постійні переживання. Ба більше, тебе могли здолати емоційне виснаження або депресія. І все це може вкрай негативно вплинути на сексуальне бажання. У цій ситуації немає нічого дивного, адже ти взагалі нічого не хочеш. А тут тобі, з якогось дива, має хотітися займатися сексом. Так не буває...

У таких ситуаціях ми рекомендуємо звернутися до фахівця. По-перше, такий стан вкрай негативно впливає на всі сфери твого життя. По-друге, проблема може ускладнити з часом. І потрібно потурбуватися про те, щоб вона не перетворилася на катастрофу.

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У нас є гарна новина: усе завжди можна виправити. Якщо секс почав зникати з ваших стосунків, не потрібно відразу ж ставити на них хрест. Можливо, вам обом потрібно відпочити. Можливо, спільна подорож або зміна пріоритетів дозволить повернути пристрасть, яка вирувала між вами. Пам'ятай про те, що стосунки – це робота. Тож приділяй їм достатньо уваги, щоб у вас усе було гаразд не лише в емоційному, а й у фізичному плані.