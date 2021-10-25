Чому ти повинен стати найкращим другом для своєї дівчини

Кожен з нас знає, що будувати стосунки зі своєю подругою – задача надзвичайно складна. Але мало хто задумується над тим, що у стосунках потрібно бути не лише коханцями, а й друзями. І саме на цьому пункті ми зосередимо усю свою увагу.

Для міцних і тривалих стосунків недостатньо просто хімії між вами. На жаль, з часом вона має властивість вивітрюватися. А це означає, що між вами має бути ще щось. Наприклад, дружба.

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1. Твоя друга половинка – твій найкращий друг

Бути найкращими друзями зі своєю партнеркою – це найкраще, що може бути. Партнерка, яка розуміє, заслуговує на довіру та може похизуватися надійністю – те, що ніколи не дозволить тобі почуватися самотнім. Воно й не дивно, адже поруч з нею ти завжди знатимеш, що тебе підтримають та захистять.



Ти можеш і маєш їй довіряти геть усе / Фото Unsplash

2. Ви починаєте довіряти один одному більше

Коли ти дружиш зі своєю коханою протягом тривалого часу, вам стає легше довіритися один одному. Ви можете сміливо ділитися своїми сумнівами, переживаннями й іншим. І не виникатиме думок, що вас засуджуватимуть. Це той момент, коли дружба робить стосунки лише міцнішими.

3. Немає місця претензійності

Тобі не потрібно прикидатися кимось іншим, щоб справити враження на дівчину. Якщо ви – друзі, то ви й сприймаєте один одного без купюр. Більше не потрібно прикидатися, а можна просто бути. І це дозволяє почуватися максимально комфортно та вільно. Але тут потрібно бути обережним. Це не означає, що ти миттєво знімаєш маску та показуєш усі свої погані сторони. Їх, до слова, бажано було б продемонструвати до того, як вона погодилася будувати з тобою серйозні стосунки.

4. У вас хороші стосунки з родиною

Якщо ти дружиш зі своєю коханою, то й до рідних її ставишся менш вороже. Та й майбутня теща не викликає у тебе сіпання ока. А міцна та тривала дружба дозволяє ще краще налагодити стосунки з тими, кого вона любить. Це, до слова, поширюється також і на друзів твоєї другої половинки.



Ти значно краще ставишся до рідних своєї коханої / Фото Unsplash

5. Ви отримуєте задоволення від стосунків

Дослідження показують, що пари, які ще до шлюбу дружили, у три або п'ять разів більше задоволені своїм шлюбом. Вони можуть легко вступити у фізичну або емоційну близькість, не замислюючись двічі.

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Дружити зі своєю коханою – нормально. Це гарантує, що ваші стосунки будуть максимально щирими, щасливими та тривалими.